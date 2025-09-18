صادرات الصين من المعادن النادرة تسجل أعلى مستوى منذ 2012

قفزت صادرات الصين من المعادن النادرة إلى مستوى قياسي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة قبل مكالمة متوقعة بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تتطرق لهذه المواد الحيوية.

الشحنات الخارجية من المعادن النادرة

أظهرت حسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات حكومية أن الشحنات الخارجية من المعادن النادرة، بما فيها المغناطيسات عالية الأداء المستخدمة في السلع الاستهلاكية والطائرات المقاتلة، ارتفعت إلى 7338 طن الشهر الماضي، وهو أكبر مستوى شهري مسجل منذ بدء البيانات في أوائل عام 2012.

تراجعت صادرات أكبر مُنتج عالمي للمعادن النادرة في وقت سابق من العام الجاري بعد أن فرضت الصين قيودًا على بعض الشحنات لمواجهة تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، غير أن ذلك أعقبه التوصل إلى هدنة، وبعد أن اجتمع المفاوضون في مدريد الأسبوع الجاري، قال ترامب إنه سيتحدث هاتفيا مع شي يوم الجمعة.

