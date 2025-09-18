الخميس 18 سبتمبر 2025
اقتصاد

صادرات الصين من المعادن النادرة تسجل أعلى مستوى منذ 2012

المعادن النادرة
المعادن النادرة

قفزت صادرات الصين من المعادن النادرة إلى مستوى قياسي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة قبل مكالمة متوقعة بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تتطرق لهذه المواد الحيوية.

الشحنات الخارجية من المعادن النادرة

أظهرت حسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات حكومية أن الشحنات الخارجية من المعادن النادرة، بما فيها المغناطيسات عالية الأداء المستخدمة في السلع الاستهلاكية والطائرات المقاتلة، ارتفعت إلى 7338 طن الشهر الماضي، وهو أكبر مستوى شهري مسجل منذ بدء البيانات في أوائل عام 2012.

المعادن النادرة، ورقة تفاوض قوية للصين في حربها التجارية ضد أمريكا

قيود الصين على المعادن النادرة تهدد المصانع الأوروبية للسيارات

تراجعت صادرات أكبر مُنتج عالمي للمعادن النادرة في وقت سابق من العام الجاري بعد أن فرضت الصين قيودًا على بعض الشحنات لمواجهة تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، غير أن ذلك أعقبه التوصل إلى هدنة، وبعد أن اجتمع المفاوضون في مدريد الأسبوع الجاري، قال ترامب إنه سيتحدث هاتفيا مع شي يوم الجمعة.

