مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادة المقررة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال أكتوبر المقبل ستكون الأخيرة.



وأوضح أن الحكومة وضعت خطة إصلاح واضحة تسير بخطوات مدروسة، مضيفًا أن الزيادة القادمة قد تكون الأخيرة فيما يخص الزيادات الكبيرة أو الحقيقية، إذا استمرت معدلات الأسعار العالمية على وضعها الحالي.

وأكد مدبولي أن الدولة تحافظ على وجود دعم لسعر السولار، باعتباره الأكثر تأثيرًا على المزارعين وقطاع النقل والمواصلات، موضحًا أن هذا الدعم سيتم تغطيته من أسعار بعض المنتجات البترولية الأخرى، وذلك للحد من أي انعكاسات مباشرة على الأسعار والتضخم.

آلية التسعير التلقائي

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بعد تطبيق الزيادة القادمة، ستدخل آلية التسعير التلقائي حيز التنفيذ، والتي تؤدي إلى خفض أسعار المواد البترولية مستقبلًا، تبعًا للأسعار العالمية، وسعر الدولار، وتكلفة الإنتاج.

توقعات مستقرة عالميًا

وأضاف مدبولي أن الحكومة تتحسب لأي تغيرات محتملة في أسعار النفط العالمية، لكنه شدد على أن المؤشرات الحالية والتوقعات الدولية تؤكد استقرار الأسعار في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.