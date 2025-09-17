إنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي.. شعبة الصيدليات: خطوة استراتيجية تعزز ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين.. ومطالبات بـ فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات

المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، أعلنت الغرف التجارية ممثلة في شعب الصيدليات وشركات الأدوية، دعمها لتطبيق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 الخاص بإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي، كاشفة عن عدد من التوصيات الهامة لتطبيق المنظومة بشكل واقعي وعملي.

الجريدة الرسمية تنشر نص القرار

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر في 11 أغسطس 2025؛ قرار هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنه 2025 بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتبع الدوائي.

تطبيق المنظومة خلال جميع مراحل التداول

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنشأ المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة، وتطبق خلال جميع مراحل التداول.

ما هي المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي؟

وأوضح القرار أن المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي؛ هي البرنامج الإلكتروني المؤمن لتتبع وتعقب جميع المستحضرات الطبية البشرية والحيوية، وتقوم على تسجيل وتتبع جميع العبوات اعتبارًا من إنتاجها أو استيرادها، مرورًا بعمليات التخزين والتوزيع حتى صرفها للمريض أو تصديرها للخارج أو إعدامها.

موعد تطبيق المنظومة الموحدة للتتبع الدوائي

وحدد القرار في نص المادة الخامسة موعد التطبيق، على جميع المستحضرات الطبية البشرية المستوردة تامة الصنع اعتبارا من 1 فبراير 2026، أما التي يتم تغليفها أو تعبئتها أو إنتاجها محليا فيطبق القرار عليها اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، على أن تظل التشغيلات المنتجة أو المستوردة في موعد غايته التاريخين حسب الأحوال؛ متداولة في السوق حتى تاريخ استهلاكها.

خطوة استراتيجية تعزز من ضبط سوق الدواء

وأكد مجلس إدارة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة برئاسة الدكتور محمد ألهم، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية تعزز من ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين من مخاطر الغش والاحتكار.

المنظومة تعتبر أداة متقدمة تضمن الشفافية

وشدد رئيس شعبة الصيدليات، على أن الصيادلة يرحبون بالمنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي باعتبارها أداة متقدمة تضمن الشفافية وتُرسخ الثقة في الدواء المصري.

شرط نجاح المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي

وقال إن نجاح المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي يتطلب توفير بيئة عملية تتيح للصيدليات الالتزام الكامل بها دون أعباء إضافية.

توصيات شعبة الصيدليات لتطبيق المنظومة

وفي نفس السياق؛ أثمرت مناقشات مجلس إدارة شعبة الصيدليات خلال اجتماعه الذي عقد لمناقشة آليات تطبيق المنظومة عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية.

مطالبة هيئة الدواء تحمل تكلفة البنية التقنية لتفعيل المنظومة

وتمثلت التوصيات في الدعوة إلى تحمل هيئة الدواء التكلفة الكاملة للبنية التقنية المطلوبة لتفعيل المنظومة، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ضمانًا لتكافؤ الفرص بين الصيدليات وعدم تحميلها أعباء مالية غير مبررة.

إقرار فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع

وأوضى المجلس أيضًا بضرورة إقرار فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات تمنح الصيدليات فرصة كافية لتوفيق أوضاعها الفنية والتقنية، مع إعفائها من أي غرامات أو إجراءات قانونية مرتبطة بالتأخير خلال هذه المرحلة.

إقرار آلية دعم مالي عبر إضافة هامش ربح مناسب

كما شدد أعضاء شعبة الصيدليات على أهمية قيام هيئة الدواء بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموزعة لإقرار آلية دعم مالي عبر إضافة هامش ربح مناسب، يساعد الصيدليات على تغطية تكلفة العمالة المطلوبة لتشغيل المنظومة وضمان استقرارها على أرض الواقع.

رؤية مهنية واقعية لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة

وأكد مجلس إدارة الشعبة أن هذه التوصيات تمثل رؤية مهنية واقعية لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مشددًا على أن الهدف الأسمى يظل حماية المريض المصري من أي أدوية مغشوشة أو غير آمنة، وتعزيز الشفافية في سوق الدواء، مع ضمان أن يتم تنفيذ القرار وفق آليات عادلة وتدرج مدروس يضمن استدامته ونجاحه.

اتحاد الغرف يطالب بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية

وفي نفس السياق، ناشدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف؛ رئيس هيئة الدواء المصرية بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية لقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق منظومة تتبع الدواء.

وضع آليات تنفيذ مدروسة تضمن التطبيق الفعّال

وأوضح الدكتور علي عوف أن سبب المطالبة بالتأجيل يرجع لحين عقد ورش عمل تجمع جميع أطراف منظومة الدواء العاملة في مصر، بهدف وضع آليات تنفيذ مدروسة، تضمن التطبيق الفعّال دون الإضرار بمصالح القطاع أو استقرار سوق الدواء.

تطبيق المنظومة يساهم في منع تداول الأدوية غير الموثقة

وقال «عوف» في بين صادر عن الشعبة العامة إن نظام تتبع الدواء هو خطوة مهمة تسهم في ضبط السوق ومنع تداول الأدوية غير الموثقة.

د. علي عوف

المنظومة نفذت على مراحل في العديد من الدول المتقدمة

وأشار إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن تطبيقه تم على مراحل ووفق جداول زمنية امتدت لسنوات، حيث استغرقت الولايات المتحدة قرابة 10 سنوات لتطبيقه بشكل كامل.

خطورة التطبيق الفوري للمنظومة

وأضاف أن التطبيق الفوري للقرار دون تدرج أو استعداد كافٍ قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق الدواء المصري، تشمل احتمالية حدوث نقص في العديد من الأدوية، خاصة المستوردة إلى جانب التأثير السلبي على السيولة المالية لعدد كبير من الشركات والصيدليات، في ظل أزمة سيولة غير مسبوقة يمر بها القطاع حاليًا، وهو ما قد يعرض بعض الكيانات للإغلاق.

رئيس هيئة الدواء

أهمية إعداد برامج تدريبية لجميع أطراف المنظومة

وشدد على أهمية إعداد برامج تدريبية لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك العاملين في هيئة الدواء، لضمان فهم الآليات التقنية والتنفيذية للنظام قبل بدء التطبيق الفعلي.

ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ قرارات مصيرية

وجددت الشعبة العامة التأكيد على أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المختصة بوضع السياسات الدوائية، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ قرارات مصيرية، لضمان توافق السياسات مع الواقع العملي وتفادي أي آثار سلبية على استقرار سوق الدواء في مصر.

ضرورة التدرج في التطبيق ووضع آليات قابلة للتنفيذ

وأكدت الشعبة العامة للأدوية أنها تدعم تطبيق آليات التتبع وفقًا للمعايير العالمية وبما لا يتعارض مع مصلحة المريض المصري والدولة، مع التأكيد على ضرورة التدرج في التطبيق ووضع آليات قابلة للتنفيذ تراعي ظروف كل مكون من مكونات المنظومة الدوائية

