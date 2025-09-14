إي إف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة Vision Invest في صفقة استثمارية بارزة

أعلنت اليوم إي إف چي هير ميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة Vision Invest في استثمارها الاستراتيجي في منصة Arise Integrated Industrial Platforms (Arise)، إحدى أكبر الصفقات البنية التحتية الخاصة التي يشهدها السوق الأفريقي حتى الآن.

700 مليون دولار قيمة الصفقة

بلغت قيمة الصفقة نحو 700 مليون دولار أمريكي، حيث انضمت Vision Invest، الشركة السعودية الرائدة في مجال الاستثمار وتطوير أصول البنية التحتية، إلى هيكل المساهمين في منصة Arise إلى جانب استمرار دعم المساهمين المؤسسيين الحاليين.

وتعكس هذه الصفقة النمو السريع للشركة منذ انطلاقها كمشغل في دولة واحدة عام 2020 إلى تواجدها الحالي في 14 سوقًا أفريقيا.

وفي هذا السياق، صرح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA: "تفخر إي اف چي هيرميس بدعم كبار المستثمرين السعوديين في تنفيذ صفقات بارزة تتخطى حدود المملكة. وتؤكد شراكتنا مع Vision Invest التزامنا بتمكين رأس المال السعودي من الوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة في الخارج، بما يساهم في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل وتعزيز البصمة الاستثمارية العالمية للمملكة".

ومن جانبه، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس: "نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية لشركة Vision Invest في هذه الصفقة البارزة، التي تُعد إحدى أكبر صفقات جمع رأس المال الخاص للبنية التحتية في إفريقيا. تؤكد هذه الصفقة إقبال أبرز المستثمرين المؤسسيين على الأصول عالية الجودة، كما تعكس القدرة الفريدة لإي إف چي هيرميس على تنفيذ صفقات معقدة وعابرة للحدود. ونتطلع إلى دعم Vision Invest في رحلتها التوسعية العالمية."

جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قد قدمت خدماتها الاستشارية منذ بداية العام في أربع صفقات دمج واستحواذ وتسع صفقات في أسواق الدين وثمان صفقات في أسواق المال في السعودية والإمارات ومصر، مما يعزز مكانتها الريادية في الأسواق الإقليمية.

