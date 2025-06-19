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فضيحة في قطاع البترول.. انهيار حفار في رأس غارب يكشف ثغرات في الرقابة (فيديو)

انهيار حفار في رأس
انهيار حفار في رأس غارب، فيتو
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حفار متآكل ينهار في منطقة رأس غارب، تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا بوقوع حادث انهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة والمتوقفة عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس، ما أثار تساؤلات حول الرقابة على المعدات المتروكة وغير العاملة في نطاق القطاع.

شركة غير مُسجلة.. وحفار خارج الخدمة

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن الحفار المنهار يتبع شركة خاصة تُدعى (SHIV-VAN HERITAGE)، وهي شركة غير مسجلة حاليًا ضمن الشركات العاملة في قطاع البترول المصري، ولا تنفذ أية أنشطة تشغيلية داخل البلاد، ما يثير علامات استفهام حول وجود معدّاتها قرب مناطق تشغيلية نشطة.

الحجز لصالح بنك.. والهيكل ينهار بسبب الصدأ

ذكرت الوزارة أن الحفار متوقف منذ سنوات وتم الحجز عليه لصالح أحد البنوك، وكان يتمركز بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن تآكل الأرجل الداعمة بفعل الصدأ والعوامل الجوية هو السبب المرجح للانهيار، ما يفتح باب النقاش حول غياب إجراءات الأمان لمعدات مهجورة.

لا إصابات أو تسرب.. والبيئة في أمان

طمأنت وزارة البترول بأن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو تسرب لمواد بترولية، وأكدت أن الحفار كان خارج نطاق التشغيل منذ مدة طويلة. كما أظهر المسح البيئي الذي أُجري صباح اليوم استقرار الوضع البيئي وعدم وجود أي تلوث في المنطقة.

تحقيقات موسعة.. واستفهام حول الوضع القانوني

أوضحت الوزارة أنها تتابع الموقف عن كثب من خلال توجيهات للجهات التنفيذية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الواقعة، مع التحري عن الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار.

الوزارة: ملتزمون بالسلامة وحماية البيئة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في ختام بيانها أنها ملتزمة بتطبيق أعلى معايير السلامة، والتعامل الفوري مع أي طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة العاملين والمنشآت والبيئة المحيطة.

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