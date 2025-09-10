المكسيك تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية إلى 50%

قال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن بلاده تسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في آسيا إلى ما يصل إلى 50%.

فرض رسوم جمركية على السيارات

وأضاف إبرارد، على هامش فعالية في ولاية المكسيك اليوم الأربعاء: "سنرفع الرسوم الجمركية، لأن أسعار السيارات القادمة إلى المكسيك أدنى مما نسمّيه بالسعر المرجعي. الهدف الرئيسي هو حماية الوظائف. نقدر أن نحو 320 ألف وظيفة مرتبطة مباشرة بما يحدث مع هذه المنتجات".

تعزيز التصنيع المحلي

وكانت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، صرحت في وقت سابق بأنها تسعى لتطبيق رسوم جمركية على الدول التي لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارية، وذلك في إطار برنامج "خطة المكسيك" الهادف إلى تعزيز التصنيع المحلي.

وأشار وزير الاقتصاد المكسيكي، إلى أن المقترح الحكومي، الذي يأتي ضمن خطة الموازنة لعام 2026، يحتاج إلى موافقة الكونجرس، حيث يتمتع الحزب الحاكم بأغلبية مريحة، وبمجرد الموافقة، ستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية للمكسيك.

