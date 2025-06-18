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اقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوى في 8 أشهر

طلبات إعانة البطالة
طلبات إعانة البطالة الأمريكية، فيتو

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكلٍ طفيف الأسبوع الماضي، لتستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر.

 

طلبات إعانة البطالة الأمريكية

الطلبات الأولية تراجعت بنحو 5 آلاف طلب، لتصل إلى 245 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء خبراء الاقتصاد توقع بلوغها 245 ألف طلب.

تراجعت أيضًا المطالبات المستمرة، وهي مؤشر على عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات، بشكل طفيف، إلى 1.95 مليون، في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تميل إلى التقلب، خاصةً مع اقتراب العطلات أو عطلة المدارس الصيفية. وبشكل عام، ارتفعت طلبات إعانة البطالة خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس تباطؤًا تدريجيًا في سوق العمل.

توقعات بإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير في اجتماعهم المقرر عقده في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ريثما يقيّمون تداعيات رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية وسياساته الأخرى، وظل تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية على أسعار المستهلك ضعيفا حتى الآن.

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وارتفع متوسط ​​الطلبات الجديدة، وهو رقم يساعد في تخفيف حدة تقلبات البيانات، على مدى أربعة أسابيع إلى 245,500 طلب، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023، وقبيل تعديلها وفق العوامل الموسمية، انخفضت طلبات الإعانة الأولية الأسبوع الماضي. وشهدت ولايات إلينوي وكاليفورنيا وجورجيا أكبر انخفاض.

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