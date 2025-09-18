"تنمية المشروعات" يستقبل مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، Kim Kyunghee المدير التنفيذي الجديد لمجموعة (مصر – أستراليا – كوريا – نيوزيلندا) بمجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وهاشم عبدالحكيم نائب رئيس مكتب مصر ورئيس المؤسسات المالية في مصر لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وكذلك ريم السعدي المدير الوطني ببرنامج دعم المشروعات الصغيرة بالبنك، ومعتز منصور مسئول الملف بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل وتم بحث أوجه التعاون المستقبلية التي تشمل الدعم المؤسسي من خلال التحول الرقمي للعمل على ضم مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات لتقديم دراسات وإرشادات لرواد الأعمال إلى جانب دعم برامج التحول الأخضر والاقتصاد الدائري وتشجيع الرقمنة والابتكار.



وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الجهاز في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من فرص العمل، معربًا عن تطلع الجهاز إلى زيادة أوجه التنسيق لتحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة القادمة وأضاف رحمي أن الاجتماع مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد تناول زيادة أوجه الدعم الفني من خلال بناء قدرات رواد الأعمال والشركات الصغيرة في مجالات التحول الرقمي والتسويق والإدارة المالية، وتطوير السياسات الخاصة بريادة الأعمال، مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.

ومن جانبها، أعربت Kim Kyunghee، عن سعادتها بعقد هذا الاجتماع مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدة حرص البنك على تعزيز التعاون مع الجهاز باعتباره الشريك الوطني الرئيسي في دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز في تمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الخضراء والمبتكرة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.

وقد حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز ولفيف من مسئولي الجهاز، حيث شاركوا في مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس التكامل بين مختلف أنشطة الجهاز وجهوده المشتركة في خدمة قطاع المشروعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.