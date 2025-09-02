الهند تطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية بشأن النحاس في منظمة التجارة العالمية

قدمت الهند، اليوم الثلاثاء، طعنا ضد الرسوم الأمريكية المفروضة على بعض منتجات النحاس لدى منظمة التجارة العالمية، ووصفت الرسوم المرتفعة بأنها قيود تجارية تؤثر على مصدري الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت فرضت رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات العالمية من منتجات النحاس شبه المصنعة مثل الأنابيب والأسلاك والقضبان والألواح والأنابيب المجوفة، اعتبارا من الأول من أغسطس، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

الهند تطلب "التشاور" بشأن الرسوم

وأبلغت نيودلهي منظمة التجارة العالمية أن الرسوم الأمريكية تعد إجراءات وقائية لم تخطر بها واشنطن وفقا لقواعد الهيئة التجارية التي يقع مقرها في جنيف، بحسب إخطار.

وبصفتها دولة متضررة ذات صادرات كبيرة إلى الولايات المتحدة، طلبت الهند التشاور بشأن الرسوم لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراء وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قواعد المنظمة، وفق ما جاء في الإخطار.

الرسوم المفروضة على منتجات النحاس

تجدر الإشارة إلى أن الرسوم المفروضة على منتجات النحاس منفصلة عن التعريفات البالغة 50% التي فرضها ترامب على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، والهادفة إلى معاقبة نيودلهي على الحواجز التجارية وشرائها النفط الروسي، كما أن هذه الرسوم لا يمكن إضافتها إلى بعضها البعض.

وجاء في الإخطار: "تتطلع الهند إلى تلقي رد سريع على هذا الطلب من الولايات المتحدة وتحديد موعد ومكان مناسبين لإجراء المشاورات المذكورة"، وورد به أيضًا أن البلاد تحتفظ بكامل حقوقها بموجب منظمة التجارة العالمية.

وبموجب قواعد المنظمة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 30 يومًا من بدء المشاورات، يمكن للهند فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة.

