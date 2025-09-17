الأربعاء 17 سبتمبر 2025
اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

سعر كرتونة البيض
سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء

وارتفعت أسعار البيض التي تشمل الأبيض والأحمر والبلدي في بورصة الدواجن، ارتفاعات تراوحت بين جنيهين و3 جنيهات في الكرتونة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 139 جنيها و142 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 140 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.  

 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 143 إلى 150 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 145 إلى 152 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 148 جنيها إلى 152 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 150 جنيها إلى 155 جنيها.

 

الجريدة الرسمية
