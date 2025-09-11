الخدمات الحكومية تفشل في بيع أي سيارة خلال جلسة مزاد اليوم بشارع البحر الأعظم

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ لبضائع وسيارات جمارك الإسكندرية بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٣٢ من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح.

وخلال هذه الجلسة لم يتم بيع أي لوط سيارات.

بضائع جمارك الإسكندرية

وتم البيع النهائى لعدد ٥ لوط بضائع جمارك القاهرة بمبلغ ٢٣ مليون و٣٠ ألفا و٥٠ جنيها، وبيع ٦ لوط بضائع جمارك الإسكندرية ومطروح بمبلغ مليون و٨٨١ ألفا و٨٥٠ جنيها.

وبلغ إجمالي عدد لوطات البضائع المباعة ١١ لوط بمبلغ ٢٤ مليون و٩١١ ألف و٩٠٠ جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل المواني المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.