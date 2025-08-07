بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4% تماشيا مع التوقعات

أعلن بنك إنجلترا عن خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% تماشيا مع التوقعات.

وأعلن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي عن توقعاته بخفض تدريجي للفائدة في المستقبل.

وفي سياق متصل، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 1.25%.

دراسة لإطلاق العملة الرقمية

جدير بالذكر أن مسؤولي بنك إنجلترا كانوا يدرسون إمكانية تأجيل خطط إطلاق الجنيه الإسترليني الرقمي للأسر وسط شكوك متزايدة حول فوائد المشروع، في أحدث مؤشر على تراجع الدعم العالمي للعملات الرقمية المدعومة من الدولة.

وكان بنك إنجلترا يحث القطاع المصرفي سرًا على تسريع ابتكارات الدفع التي قد تُحقق فوائد مماثلة دون الحاجة إلى إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي - أو CBDC - للمستهلكين، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

وأفادت المصادر بأن البنك المركزي يرغب في أن يكون قادرًا على إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي إذا لزم الأمر، لكنه مستعد للتراجع إذا استمرت الشركات الخاصة في طرح تقنيات دفع إلكترونية جديدة، ويعتقد موظفوه أن المكاسب من الاستمرار في مشروع الجنيه الرقمي قد تضاءلت.

