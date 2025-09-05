أذون الخزانة في قبضة الفائدة، من يربح ومن يدفع الثمن؟

السيولة النقدية، في قلب السياسة النقدية، تقف أسعار الفائدة وأذون الخزانة كأداتين محوريتين تؤثران في حركة السيولة، وتوجهات الاستثمار، ومعدل التضخم ومع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المصري، برزت تساؤلات كثيرة حول العلاقة بين هذين العنصرين، ومدى تأثيرهما على السوق والمواطن.

البنك المركزى - فيتو



ما هي أذون الخزانة؟

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين نصر الدين الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو ”: إن أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة للاقتراض من السوق المحلية أو المؤسسات المالية، بفترات استحقاق تتراوح عادة بين 3 و12 شهرًا وتُعتبر من أكثر الأدوات أمانًا، نظرًا لأنها مضمونة من الدولة.



العلاقة بين أذون الخزانة وأسعار الفائدة

وأضاف حسين قائلا: تقوم البنوك والمؤسسات الاستثمارية بشراء أذون الخزانة كوسيلة لاستثمار فائض السيولة لديها، وتعتمد العائدات على هذه الأذون بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي.



ماذا يحدث عند رفع أسعار الفائدة ؟

• يرتفع تلقائيا العائد على أذون الخزانة الجديدة.

• تصبح هذه الأذون أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

• تتحول السيولة من الاستثمار في الأسهم أو العقارات نحو أدوات الدين الحكومية.

ماذا يحدث عند خفض أسعار الفائدة؟

• ينخفض العائد على الأذون.

• يقل الإقبال عليها.

• تتجه السيولة إلى قطاعات أكثر ربحية، مثل سوق المال أو المشروعات الاستثمارية.

الأهمية الاقتصادية لهذه العلاقة

وأشار حسين إلى أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة وأدوات الدين مثل أذون الخزانة في إدارة معدل التضخم فرفع الفائدة يساعد على امتصاص السيولة وتقليل الاستهلاك، ما يحد من التضخم.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية

كما أن ارتفاع عائد أذون الخزانة يجعل السوق المصري جاذبًا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، ما يوفر عملة صعبة ويعزز الاحتياطي النقدي كما تعتمد الحكومة على أذون وسندات الخزانة لتغطية العجز المالي، وهو ما يجعلها أداة حيوية لاستمرار الإنفاق العام.

التأثير العكسي بين سوق المال وسوق الدين

جدير بالذكر كلما زاد العائد على الأذون، تراجعت جاذبية الأسهم ذات المخاطر العالية، والعكس صحيح وهذا ما يفسّر التأثير العكسي أحيانًا بين سوق المال وسوق الدين ومن يراقب حركة أذون الخزانة يستطيع قراءة توجهات السياسة النقدية، حيث أن العلاقة بين الأذون والفائدة ليست فنية فقط، بل هي انعكاس للوضع الاقتصادي العام في أوقات الأزمات، ترتفع الفائدة وتزيد أعباء الدين، وفي فترات الاستقرار، تستخدم كأداة لتحفيز الاستثمار.

