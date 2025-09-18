طريقة عمل الكبسة بالفراخ، طبق عربي أصيل للعزومات والمناسبات الخاصة

طريقة عمل الكبسة بالفراخ من أشهر الأطباق العربية والخليجية التي انتقلت إلى موائد كثيرة في مختلف البلدان، وأصبحت من الأكلات المفضلة في المناسبات والعزائم وحتى في وجبات الأسرة اليومية.





تتميز الكبسة بمذاقها الفريد الناتج عن مزيج التوابل العربية والأرز طويل الحبة مع اللحم أو الدجاج. ومن أكثر أنواعها انتشارًا الكبسة بالفراخ، فهي أسهل في التحضير من كبسة اللحم، كما أن الدجاج يُطهى بسرعة أكبر ويُضفي طراوة خاصة على الأرز.



المكونات الأساسية لعمل الكبسة بالفراخ

لإعداد كبسة ناجحة ومليئة بالنكهة، لا بد من تحضير مكوناتها بعناية، وتشمل:



دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 أجزاء أو حسب الرغبة.

3 أكواب من الأرز البسمتي (مغسول ومنقوع في ماء دافئ لمدة نصف ساعة).

حبتان بصل متوسط الحجم مفروم ناعم.

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم لإضفاء اللون والطعم المميز.

2 فلفل أخضر حار (اختياري حسب الرغبة).

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن.

بهارات الكبسة وتشمل: عود قرفة، 4 حبات هيل، 4 حبات قرنفل، 2 ورق لورا، 1 ملعقة صغيرة كمون، نصف ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، وملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

مكعب مرق دجاج (اختياري لتعزيز الطعم).

ماء ساخن أو مرق دجاج لسلق الفراخ وطهي الأرز.

للتزيين: حفنة من الزبيب المحمص واللوز المحمص.

خطوات تحضير الكبسة بالفراخ

تحمير البصل والبهارات

في قدر عميق، يُسخن الزيت أو السمن، ثم يُضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يكتسب لونًا ذهبيًا. بعدها تُضاف البهارات الصحيحة مثل القرفة والهيل والقرنفل وورق اللورا، ويُقلب الخليط حتى تفوح رائحته الزكية.

إضافة الدجاج

تُضاف قطع الدجاج إلى البصل والبهارات وتُقلب جيدًا حتى تتحمر من جميع الجهات. هذه الخطوة تعطي الدجاج طعمًا مميزًا وتُزيل أي زفارة.

الطماطم ومعجون الطماطم

يُضاف الفلفل الحار مع الطماطم المقطعة ومعجون الطماطم، ويُترك الخليط حتى يتسبك وتظهر صلصة سميكة ذات لون أحمر جميل.

إضافة الماء والتتبيل

يُسكب مقدار مناسب من الماء الساخن أو مرق الدجاج حتى يغطي الفراخ، ثم يُضاف الملح والبهارات المطحونة (الكركم، الكمون، الفلفل الأسود، القرفة). يُترك الدجاج على نار متوسطة حتى ينضج نصف نضج.

إضافة الأرز

بعد نصف نضج الدجاج، يُرفع قليلًا من المرق ويُعاد تقدير الكمية بما يتناسب مع الأرز (عادة لكل كوب أرز بسمتي يحتاج إلى كوب ونصف من المرق). ثم يُضاف الأرز المنقوع والمصفى فوق خليط الدجاج، ويُترك حتى يغلي.

الطهي على نار هادئة

بعد غليان المرق مع الأرز والدجاج، تُخفض النار إلى هادئة، ويُغطى القدر جيدًا ويُترك حتى ينضج الأرز تمامًا ويمتص كل السوائل، مع التأكد من أن الدجاج قد نضج كليًا.

التزيين والتقديم

بعد اكتمال الطهي، يُرفع الغطاء ويُقلب الأرز برفق. ثم تُزين الكبسة بالزبيب المحمص واللوز المحمص لإضفاء لمسة جمالية وطعم رائع.

طريقة كبسة الفراخ

نصائح لنجاح الكبسة بالفراخ

يُفضل استخدام الأرز البسمتي لأنه طويل الحبة ويظل مفلفلًا بعد الطهي.

تتبل قطع الفراخ بالملح والليمون والبهارات قبل الطهي بساعة لإزالة أي رائحة غير مرغوبة.

يمكن إضافة الجزر المبشور أو الفلفل الألوان أثناء تسبيك الطماطم لإثراء الطعم والقيمة الغذائية.

لتقليل الدهون، يمكن سلق الدجاج نصف سلقة ثم تحميره في الفرن قبل إضافته للأرز.

القيمة الغذائية للكبسة بالفراخ

الكبسة بالفراخ وجبة متوازنة تحتوي على البروتين من الدجاج، والكربوهيدرات من الأرز، وكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن من الخضروات والبهارات. كما أن استخدام التوابل كالكمون والقرفة والهيل يعزز من فوائدها الصحية، حيث تساعد على تحسين الهضم وتنشيط الدورة الدموية.

