طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم وبأقل التكاليف

طريقة عمل برجر اللحم، يعد برجر اللحم واحدًا من أكثر الوجبات السريعة شهرة حول العالم، وهو من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار على حد سواء.







ورغم توفره في المطاعم، إلا أن تحضيره في المنزل يمنحنا ميزة التحكم في جودة المكونات، والحصول على طعم شهي وقريب جدًا من طعم المطاعم.



فيما يلي نقدم طريقة عمل برجر اللحم خطوة بخطوة، مع بعض الأسرار التي تساعد على نجاحه مثل المحترفين.

المكونات الأساسية لبرجر اللحم

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل أن يحتوي على 20% دهن للحصول على طراوة).

بصلة صغيرة مبشورة أو مفرومة ناعم جدًا.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم أو بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة بصل بودرة (اختياري لمذاق المطاعم).

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

رشة بهارات برجر أو توابل لحم جاهزة.

ملعقة كبيرة صوص ورستر شاير (يعطي نكهة مدخنة مثل مطاعم البرجر).

شريحة جبنة شيدر (اختياري لإعداد برجر بالجبنة).

ملعقة زيت أو زبدة لشوي الأقراص.

مكونات ساندويتش البرجر

خبز برجر طازج.

شرائح طماطم وخس مقطع.

شرائح بصل مشوي أو طازج حسب الرغبة.

شرائح مخلل خيار.

كاتشب، مايونيز، مسطردة (خردل).

البرجر البيتي

طريقة تحضير برجر اللحم

تجهيز خليط اللحم:

في وعاء عميق، يوضع اللحم المفروم ويضاف إليه البصل المبشور بعد تصفيته من الماء حتى لا يجعل الأقراص طرية أكثر من اللازم.

يُضاف الثوم، البهارات، البابريكا، الفلفل الأسود، الملح وصوص الورستر شاير.

يُخلط اللحم برفق دون عجن زائد حتى لا يصبح قاسيًا عند الطهي.

تشكيل الأقراص:

يُقسم الخليط إلى كرات متساوية الحجم (حوالي 100 جرام لكل قرص).

تُفرد كل كرة بشكل دائري مسطح مع الضغط قليلًا باليد لتشكيل قرص بسمك مناسب.

يمكن وضع الأقراص في الفريزر لمدة نصف ساعة لتتماسك قبل الطهي.

الطهي:

يُسخن مقلاة أو شواية على درجة حرارة عالية مع إضافة نقطة زيت أو زبدة.

توضع أقراص البرجر وتُترك دون تقليب أول دقيقتين حتى تتشكل طبقة بنية تعطي النكهة المميزة.

بعد ذلك يُقلب على الوجه الآخر ويُطهى حتى ينضج حسب الرغبة.

إذا أردتِ برجر بالجبنة، توضع شريحة جبنة شيدر فوق القرص الساخن قبل رفعه بدقيقة ليذوب الجبن.

تجهيز الخبز:

يُفتح خبز البرجر نصفين ويُحمص قليلًا على نفس المقلاة أو الشواية ليأخذ طعمًا مميزًا ويصبح مقرمشًا من الداخل.

تجميع الساندويتش:

يوضع على قاعدة الخبز القليل من الكاتشب أو المايونيز.

تضاف ورقة خس، شريحة طماطم، شريحة مخلل.

يوضع قرص البرجر الساخن فوق الخضار.

يُضاف فوقه البصل المشوي أو الطازج حسب الرغبة.

يُغطى بالجزء العلوي من الخبز وتُقدم السندوتشات ساخنة.

نصائح للحصول على برجر مثل المطاعم

اختيار اللحم: كلما كانت نسبة الدهون مناسبة (20%) كان البرجر أكثر طراوة ونكهة.

عدم الإكثار من العجن: لأن عجن اللحم بشدة يجعله قاسيًا.

الحرارة العالية: سر الحصول على قشرة بنية لذيذة هو البدء بحرارة عالية جدًا.

التتبيل البسيط: لا يفضل الإكثار من البهارات، السر في طعم البرجر هو بساطة المكونات.

إضافة صوص الورستر شاير أو رشة خل: يمنح البرجر مذاقًا قريبًا جدًا من مطاعم البرجر العالمية.

القيمة الغذائية لساندوتش البرجر المنزلي

يحتوي ساندويتش البرجر على البروتين من اللحم، والفيتامينات والألياف من الخضار، والكربوهيدرات من الخبز. لكن يجب تناوله باعتدال، خاصة إذا أُضيف له الجبن والصلصات الدسمة، حتى لا يزيد من السعرات الحرارية.

بهذه الخطوات يمكن تحضير برجر اللحم في المنزل بمذاق لا يقل عن المطاعم الشهيرة، بل قد يكون ألذ وأكثر أمانًا وصحيًا نظرًا لاستخدام مكونات طازجة ومضمونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.