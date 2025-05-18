طريقة عمل المبكبكة بالفراخ في خطوات بسيطة
طريقة عمل المبكبكة بالفراخ، المبكبكة من الأكلات البدوية الشهيرة وهى تقدم فى ليبيا باللحم او الفراخ ومؤخرا نالت شهرة واسعة لمذاقها المميز.
وطريقة عمل المبكبكة بالفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل المبكبكة بالفراخ.
مكونات عمل المبكبكة بالفراخ:-
500 جرام من المكرونة (النوع القصير مثل القواقع أو المقصوصة)
1 دجاجة مقطعة أو 500 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات
1 بصلة كبيرة مفرومة
3 فصوص ثوم مفروم
2 حبة طماطم مبشورة
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختياري)
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
ماء مغلي (حوالي لتر إلى لتر ونصف)
كزبرة أو بقدونس للتزيين
طريقة عمل المبكبكة بالفراخ:-
- في قدر كبير، سخني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.
- أضيفي الثوم والدجاج، وقلبي حتى يتحمر الدجاج من جميع الجهات.
- أضيفي جميع البهارات وقلبي جيدا.
- ثم أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، وقلبي المزيج حتى تتكثف الصلصة.
- أضيفي الماء المغلي حتى يغمر الدجاج، واتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الدجاج جيدا.
- أضيفي المكرونة إلى القدر، وقلبيها جيدا مع المكونات.
- اتركيها تغلي حتى تنضج المعكرونة وتمتص أغلب الصلصة (مع التحريك من حين لآخر حتى لا تلتصق).
- بعد أن تنضج المكرونة، تقدم المبكبكة ساخنة وتزين بالكزبرة أو البقدونس حسب الرغبة.
ولعمل المبكبكة باللحم
مكونات عمل المبكبكة:-
500 جرام لحم مقطع مكعبات (لحم غنم أو عجل حسب الرغبة)
2 كوب مكرونة صغيرة (مثل الكوع أو الصدفية)
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 حبة طماطم مبشورة أو مطحونة
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختياري)
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح حسب الذوق
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون
ماء ساخن (حوالي 4-5 أكواب)
فلفل أخضر أو شطة حسب الرغبة
كزبرة أو بقدونس للتزيين (اختياري)
طريقة عمل المبكبكة:
- في قدر على النار، ضعي الزيت وسخنيه ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
- أضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه من كل الجهات.
- أضيفي الثوم والبهارات (فلفل، كركم، كمون، ملح، فلفل أحمر حار) وقلّبي جيدًا حتى تتشرب اللحمة النكهات.
- أضيفي معجون الطماطم والطماطم المبشورة، وقلّبي حتى تتكثف الصلصة قليلا.
- أضيفي الماء الساخن واتركي اللحم يطهى على نار متوسطة حتى يقترب من النضج (حوالي 30-40 دقيقة حسب نوع اللحم).
- عندما ينضج اللحم بنسبة 80%، أضيفي المكرونة وقلبيها جيدا.
- اتركيها تطهى مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج المعكرونة وتمتص الصلصة.
- إذا احتاجت ماء أثناء الطبخ، يمكن إضافة قليل من الماء الساخن.
- قبل التقديم بدقائق، يمكن إضافة فلفل أخضر مقطع إذا رغبتِ في نكهة حارة.
- تقدم ساخنة، ويمكن تزيينها بالكزبرة أو البقدونس المفروم.
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