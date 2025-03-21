طريقة عمل النجرسكو، أكلة لذيذة على الإفطار

طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من الأطباق الإيطالية الشهيرة وهى عبارة عن مكرونة بالفراخ والزيتون والبشاميل ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل النجرسكو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل وهى مناسبة لشهر رمضان المبارك فهى مميزة على الإفطار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل النجرسكو.

مكونات عمل النجرسكو:-

نصف كيلو مكرونة (بينا أو أي نوع قصير)

2 صدر دجاج مقطع مكعبات أو شرائح

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

كوب كريمة طبخ (اختياري لزيادة الكريمية)

جبن مودزاريلا أو رومي أو بارميزان مبشورة (حسب الرغبة)

طريقة عمل النجرسكو:-

يُغلى ماء في قدر كبير مع ملح، ثم تسلق المكرونة حتى تنضج نصف نضج فقط، ثم تصفى وتترك جانبا.

في مقلاة، يشوح البصل في القليل من الزيت حتى يذبل، ثم يضاف الثوم والدجاج ويقلب حتى ينضج، ويُتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب حسب الرغبة.

في قدر، تذوب الزبدة ثم يضاف الدقيق ويقلب حتى يتحمص قليلا.

يضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تكون تكتلات.

يُطهى الخليط حتى يثقل قوامه.

يمكن إضافة الكريمة في النهاية لمزيد من الطراوة والنكهة.

يخلط الدجاج مع المكرونة ونصف كمية البشاميل.

يسكب المزيج في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة، ثم يُسكب باقي البشاميل على الوجه وترش الجبنة المبشورة.

تدخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20–25 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبيا.

تُقدّم النجرسكو ساخنة مع سلطة خضراء أو خبز بالثوم، ويمكن أيضًا إضافة مشروم أو خضروات حسب الرغبة.

النجرسكو

ولعمل المكرونة بالبشاميل

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

500 جرام مكرونة (نوع قلم أو حسب الرغبة)

ملح لسلق المكرونة

ماء للسلق

500 جرام لحم مفروم

بصلة متوسطة مفرومة ناعمة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

لتحضير صوص البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة أو زيت

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

جبنة مودزاريلا أو بارميزان (اختياري للتزيين)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:-

اغلي ماء في قدر كبير وأضيفي الملح.

اسلقي المكرونة حتى تنضج نصف نضوج (المدة تختلف حسب نوع المكرونة)، ثم صفيها وضعيها جانبًا.

في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا.

أضيفي اللحم المفروم واستمر في التقليب حتى ينضج اللحم تمامًا.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود، البهارات، والقرفة (إذا رغبتِ)، واتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق إضافية حتى تتداخل النكهات.

في قدر على نار متوسطة، سخني الزبدة حتى تذوب ثم أضيفي الدقيق.

قلبي الدقيق باستمرار لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

ببطء أضيفي الحليب مع الاستمرار في الخفق لتجنب تكون كتل.

استمري في التقليب حتى يصبح الخليط كثيفًا وناعمًا.

أضيفي الملح، الفلفل، ورشة من جوزة الطيب (اختياري).

في صينية فرن مدهونة بقليل من الزبدة، ضعي طبقة من المكرونة المسلوقة.

ضعي طبقة من الحشوة فوق المكرونة.

أضيفي طبقة ثانية من المكرونة فوق اللحم.

اسكبي صوص البشاميل بالتساوي فوق الطبقات.

إذا رغبتِ، رشي الجبنة الموزاريلا أو البارميزان على السطح.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة حتى يتحمر الوجه وتصبح المكرونة بالبشاميل ذهبية اللون.

اتركي المكرونة لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.

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