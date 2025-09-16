هتوفرلك في ساندويتشات المدرسة، طريقة عمل الجبن المثلثات

طريقة عمل الجبن المثلثات، الجبن المثلثات من أكثر أنواع الجبن المحببة للأطفال والكبار، فهي ناعمة، كريمية، وسهلة الفرد على الخبز، كما أنها خيار عملي لساندويتشات المدرسة.

وطريقة عمل الجبن المثلثات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتحضيرها في البيت يمنحك فرصة لاختيار مكونات صحية، والتحكم في نسبة الملح والدهون، وضمان خلوها من المواد الحافظة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الجبن المثلثات.

مكونات عمل الجبن المثلثات:-

نصف كيلو جبن قريش يصفى جيدا من الماء

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة كامل الدسم

ربع كوب زبدة طرية أو ملعقتان كبيرتان من القشطة للقوام الكريمي

نصف كوب لبن سائل دافئ يمكن زيادته حسب الحاجة

ملعقة صغيرة ملح تضبط حسب الرغبة

ملعقة صغيرة عصير ليمون أو نصف ملعقة صغيرة خل أبيض للمساعدة على تماسك القوام

رشة صغيرة من

فلفل أبيض

بودرة بصل أو ثوم

أو أي بهارات مفضلة

يمكن إضافة قطع جبن شيدر مبشورة حوالي 50 جم لتعزيز النكهة إذا أحببتى

طريقة عمل الجبن المثلثات:-

تأكدي من تصفية الجبن القريش جيدا من الماء باستخدام شاش نظيف أو مصفاة دقيقة.

كلما كان الجبن خالي من السوائل، حصلتى على قوام متماسك في النهاية.

في الخلاط الكهربائي أو الكبة، ضعي الجبن القريش، والحليب البودر، والزبدة أو القشطة، والملح، وعصير الليمون.

أضيفي اللبن الدافئ تدريجيا أثناء الخفق حتى تحصلي على خليط ناعم وسلس.

اسكبي الخليط في إناء غير لاصق وضعيه على نار هادئة جدا.

قلبي باستمرار باستخدام ملعقة خشبية حتى يبدأ الخليط في التماسك ويأخذ قوام العجين الطري يستغرق حوالي 5–7 دقائق.

أضيفي أي بهارات ترغبين بها في هذه المرحلة.

ارفعي الإناء عن النار واتركيه يبرد قليلا حتى يصبح دافئ وليس ساخن.

افردي ورق زبدة على سطح مستوى، وضعي العجين عليه، ثم شكليه على هيئة مثلثات باستخدام سكين مدهون بقليل من الزيت أو الزبدة.

يمكن أيضا وضع الخليط في قوالب سيليكون صغيرة على شكل مثلثات لنتيجة مرتبة.

رتبي المثلثات في علبة محكمة الغلق، وبين كل طبقة وأخرى ورقة زبدة حتى لا تلتصق.

ضعيها في الثلاجة لمدة 3 أو 4 ساعات على الأقل حتى تتماسك جيدا.

تحفظ في الثلاجة من 5 إلى 7 أيام.

يمكن تقديمها بنكهات مختلفة، مثل جبن بالأعشاب أضيفي بقدونس أو شبت مفروم ناعم أثناء الخلط.

جبن بالزيتون، قطعي الزيتون الأخضر أو الأسود قطع صغيرة وقلبيها مع العجين قبل التشكيل.

جبن بطعم المدخن، أضيفي قليل من جبن رومي مبشور أو رشة بابريكا مدخنة.

لنجاح الجبن المثلثات فى المنزل، استعملي نار هادئة جدا أثناء التسوية حتى لا يحترق الخليط.

إذا كان الخليط سائل زيادة، أضيفي قليل من الجبن القريش أو الحليب البودرة حتى يتماسك.

لنتيجة صحية أكثر، يمكن استبدال الزبدة بجبن كريمي قليل الدسم أو قشطة خفيفة.

تذوقي العجين قبل التشكيل لتعديل الملح أو البهارات.

