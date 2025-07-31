طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة

طريقة عمل الشاورما بالفراخ، الشاورما من أشهر الأكلات الشامية التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم العربي ولها عشاق كثيرون لمذاقها المميز ويمكن تحضيرها بأنواع اللحوم المختلفة.

وطريقة عمل الشاورما بالفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها في المنزل وهو ما تحرص عليه ربات البيوت لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الشاورما بالفراخ.

مكونات عمل الشاورما بالفراخ:

1 كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

4 ملاعق كبيرة زبادي

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة خل

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

5 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل الشاورما بالفراخ:-

في وعاء كبير، ضعي الزبادي والليمون والخل وزيت الزيتون والثوم وجميع البهارات.

أضيفي شرائح الدجاج وقلبي جيدا حتى تتشرب التتبيلة.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل ليلة كاملة.

سخني مقلاة كبيرة أو طاسة على نار متوسطة وأضيفي القليل من الزيت.

ضعي الدجاج المتبل وقلبيه حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي أى حوالي من 10 إلى 15 دقيقة.

قدمي الشاورما في عيش سوري أو خبز عربي مع إضافة الطحينة أو المايونيز.

يمكن وضع بطاطس مقلية وخضار مثل الطماطم والخس والمخللات لزيادة الطعم.

يفضل استخدام صدور الدجاج الطرية أو أوراك منزوعة العظم لمذاق أفضل.

ترك الدجاج في التتبيلة مدة أطول يعطيه نكهة قوية مثل المطاعم.

يمكن شوي الشاورما في الفرن أو على شواية كهربائية للحصول على طعم مدخن.

طريقة عمل الشاورما بالفراخ

ولعمل الثومية

مكونات عمل الثومية:-

3 فصوص ثوم مهروس

1 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة نشا

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي (أو زيت ذرة)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح

طريقة عمل الثومية:-

في قدر صغير على النار، ضعي الماء والنشا وقلبي باستمرار حتى تحصلي على خليط كثيف وشفاف.

اتركي الخليط ليبرد تماما.

في الخلاط، ضعي خليط النشا البارد، أضيفي الثوم، عصير الليمون، والملح.

شغلي الخلاط وابدئي بإضافة الزيت تدريجيا حتى تحصلي على قوام كريمي يشبه المايونيز.

ضعيها في وعاء محكم، واحفظيها في الثلاجة.

ولعمل الثومية بالمايونيز

مكونات عمل الثومية بالمايونيز:

4 ملاعق كبيرة مايونيز

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح

رشة فلفل أبيض

طريقة عمل الثومية بالمايونيز:

في وعاء، اخلطي المايونيز مع الثوم المهروس جيدا.

أضيفي الزبادي وعصير الليمون والملح، وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تمتزج النكهات، ثم قدميها باردة.

استخدمي ثوم طازج ليكون الطعم قوي وواضح.

يمكنك تعديل كمية الثوم حسب الرغبة.

الزبادي يخفف الطعم الحاد ويضيف قوام ناعم.

يمكن إضافة بياض بيضة مع زيت وثوم للحصول على قوام غني مع الحذر في الحفظ

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