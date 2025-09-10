طريقة عمل الخلطبيطة بالصلصة، اسعدي بها صغارك

طريقة عمل الخلطبيطة بالصلصة، الخلطبيطة بالصلصة من الأطباق الشهيرة التي ارتبط اسمها بالثقافة الشعبية، ونالت شهرة واسعة بسبب فيلم كارتون صغير ما جعل الصغار يطلبونها.

وطريقة عمل الخلطبيطة بالصلصة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وكلمة "خلطبيطة" تعني مزيج من المكونات المتنوعة المطهوة معا لتكوين وجبة مشبعة ولذيذة، وهذا الطبق يتميز بسهولة تحضيره، وتنوع مكوناته، حيث يمكن أن يشمل الخضار واللحوم ويمكن أن يطهى بشكل نباتي فقط.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الخلطبيطة بالصلصة.

مكونات عمل الخلطبيطة بالصلصة:-

ربع كيلو لحم أحمر مقطع مكعبات ومسلوق

2 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم، مقطعة مكعبات

2 ثمرة جزر مقطعة شرائح رفيعة

1 ثمرة كوسة مقطعة حلقات

1 ثمرة باذنجان صغيرة مقطعة مكعبات

1 ثمرة فلفل رومي ملون (أحمر أو أخضر) مقطعة شرائح

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 ثمرة طماطم كبيرة مبشورة أو مضروبة في الخلاط

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

نصف كوب مرقة لحم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة حسب الرغبة

طريقة عمل الخلطبيطة بالصلصة

يتم غسل جميع الخضروات جيدا وتقطيعها حسب الوصف أعلاه.

إذا استخدمتى باذنجان، يفضل نقعه قليلا في ماء وملح للتخلص من أي مرارة.

في قدر واسع، ضعي الزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي فاتح.

أضيفي الثوم المهروس وقلبيه لثوانى حتى تظهر رائحته.

ثم أضيفي مكعبات اللحم المسلوق وشوحيها جيدا.

أضيفي الطماطم المبشورة مع صلصة الطماطم والبهارات مثل الملح، والفلفل، والكمون، والبابريكا، والشطة، وقلبي جيدا.

اسكبي نصف كوب المرق واتركي الخليط يغلي 5 دقائق حتى يتماسك قليلا.

أضيفي البطاطس أولا لأنها تحتاج وقت أطول للنضج، واتركيها مع الصلصة لمدة 5 دقائق.

أضيفي بعد ذلك الجزر، ثم الكوسة والباذنجان والفلفل.

قلبي المكونات جيدا حتى تتغلف بالصلصة.

غطي القدر واتركي الخليط ينضج على نار هادئة من 20 إلى 25 دقيقة تقريبا، مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج الخضار وتصبح الصلصة كثيفة.

تقدم الخلطبيطة بالصلصة ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

يمكن تزيينها بالقليل من الكزبرة أو البقدونس المفروم لإضفاء نكهة طازجة.

لنجاح الخلطبيطة بالصلصة يمكن شوي الخضار (الباذنجان، الكوسة، الفلفل) قبل إضافتها لإعطاء نكهة مدخنة لذيذة.

يمكن استبدال المرق بالماء إذا أردتى جعل الطبق نباتي خفيف.

لضمان توازن النكهات، يفضل وضع الخضار بالتدريج حسب مدة نضجها.

إضافة ملعقة صغيرة من السكر إلى الصلصة يساعد على موازنة حموضة الطماطم.

