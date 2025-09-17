الأربعاء 17 سبتمبر 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل سلطة البابا غنوخ، لذيذة ومغذية وسريعة التحضير

طريقة عمل سلطة البابا غنوج، سلطة البابا غنوج من أطباق المقبلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بجانب أنواع الطعام حسب الرغبة.

وطريقة عمل سلطة البابا غنوج، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولأنها غنية بالعناصر الغذائية المهنة تحرص الأمهات على الإكثار من تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل سلطة البابا غنوج.

 

مكونات عمل سلطة البابا غنوج:

2 ثمرة باذنجان متوسط الحجم ويفضل أن تكون ذات قشرة لامعة وخالية من الخدوش

2 ملعقة كبيرة من الطحينة

2 فص من الثوم المهروس

عصير ليمونة متوسطة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

رشة ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود مطحون

بقدونس مفروم ناعم للتزيين

رشة من الكمون اختياري

طريقة عمل سلطة البابا غنوج:-

  • اغسلي الباذنجان جيدا وجففيه بقطعة قماش نظيفة.
  • ضعى الباذنجان على شواية أو في الفرن تحت الشواية “الشواية العلوية” على حرارة عالية.
  • اتركيه حتى يصبح قشره أسود بالكامل ويلين من الداخل.
  • يمكنك أيضا شويه على النار مباشرة لإضفاء نكهة دخانية مميزة.
  • بعد أن ينضج، ضعى الباذنجان في وعاء وغلفيه بكيس بلاستيكي أو غطاء لعدة دقائق حتى يسهل تقشيره.
  • قشري الباذنجان بعناية وتخلصي من القشرة السوداء تماما.
  • ضعي اللب في مصفاة لبضع دقائق لتصفيته من السوائل الزائدة حتى لا تصبح السلطة سائلة أكثر من اللازم.
  • اهرسي الباذنجان باستخدام شوكة أو هراسة يدوية حتى يصبح قوامه ناعم أو شبه خشن حسب الذوق.
  • أضيفي إلى الباذنجان المهروس الطحينة، والثوم، وعصير الليمون، والملح، والفلفل، ورشة الكمون إن رغبتي.
  • قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح خليط كريمي.
  • أضيفي زيت الزيتون تدريجيا مع التحريك ليمنح الخليط نعومة ولمعان.
  • ضعي البابا غنوج في طبق التقديم وسوي سطحه باستخدام ملعقة.
  • زينيه برشة من البقدونس المفروم، وقطرات من زيت الزيتون، ويمكن إضافة حبات من الرمان أو شرائح زيتون لإضفاء لمسة جمالية.
  • يقدم بجانب الخبز العربي الطازج، أو كجزء من طبق مزات شرقية.
  • لمذاق مميز اختاري باذنجان طازج خالي من البذور الكبيرة، لأن البذور قد تعطي طعم مر.
  • يمكن إضافة القليل من اللبن الزبادي للحصول على قوام أخف وطعم منعش.
  • للحصول على طعم مدخن قوي، يفضل شوي الباذنجان مباشرة على النار بدلا من الفرن.
  • احرصي على عدم الإكثار من الطحينة حتى لا تغطي على طعم الباذنجان.
  • أضيفي الثوم حسب الذوق، فالبعض يفضل البابا غنوج خفيف الثوم، والبعض الآخر يحب نكهته القوية.
  • قدمي البابا غنوج مع شرائح الخضروات الطازجة مثل الجزر والخيار والكرفس.
  • يمكنك تزيينه بالقليل من دبس الرمان أو السماق لإضافة لمسة من الحموضة.
  • يمكن تقديمه ضمن وجبة فطور شرقية بجانب الحمص والفول.
  • أضيفي القليل من الفلفل الأحمر المطحون أو البابريكا لتلوين الوجه وإضفاء نكهة إضافية.

القيمة الغذائية لسلطة البابا غنوج

  • الباذنجان مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ويساعد في تحسين الهضم ودعم صحة القلب.
  • الطحينة تحتوي على دهون صحية، والكالسيوم، والبروتين النباتي.
  • زيت الزيتون يمد الجسم بالأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب.
  • الثوم يعزز المناعة ويساعد في مقاومة الالتهابات.
