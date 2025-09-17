أسباب جفاف العين وأعراضه ومخاطر الإصابة به

أسباب جفاف العين، جفاف العين من المشكلات المنتشرة فى عصرنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة انتشار الشاشات والهواتف الذكية التى تؤثر على صحة العين.

وأسباب جفاف العين، عديدة والإصابة بها تسبب أعراض مزعجة ويجب الاهتمام بالعلاج لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور محمود النحراوى أخصائي أمراض العيون، إن جفاف العين هو حالة تحدث عندما لا تنتج العين دموع كافية، أو عندما تتبخر الدموع بسرعة، ما يؤدي إلى فقدان الترطيب اللازم لسطح العين، وهذه المشكلة شائعة، خصوصا مع كثرة استخدام الشاشات أو مع التقدم في العمر، ويمكن أن تكون بسيطة أو مزمنة.

أسباب جفاف العين

وأضاف النحراوى، أن من أسباب جفاف العين:-

التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين.

بعض أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة شوغرن أو الروماتويد.

التغيرات الهرمونية عند النساء بعد انقطاع الطمث.

بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، وأدوية الحساسية، وأدوية ضغط الدم.

التعرض للهواء الجاف أو الرياح أو التكييف.

استخدام الشاشات لفترات طويلة من دون رمش كافى.

التهابات الغدد الدهنية في الجفون مثل التهاب الجفن أو انسداد غدد ميبومايوس.

ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة.

جراحة العيون مثل الليزك أو المياه البيضاء.

نقص فيتامين A أو أمراض الجفون التي تمنع توزيع الدموع.

أعراض جفاف العين

وتابع، أن من أعراض جفاف العين:-

إحساس بالحرقان أو الوخز داخل العين.

الشعور بوجود جسم غريب أو رمل داخل العين.

احمرار العينين وتهيجهما.

تشوش مؤقت في الرؤية يزول عند الرمش.

إفراز دموع زائدة أحيانا كرد فعل للجفاف.

صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة.

الحساسية للضوء “رهاب الضوء”.

أسباب جفاف العين

مخاطر جفاف العين

وأوضح الدكتور أن جفاف العين له مخاطر عديدة، منها:-

تهيج مزمن وعدم راحة دائمة.

زيادة خطر الإصابة بعدوى القرنية أو الملتحمة.

حدوث خدوش أو تقرحات في سطح القرنية عند الإهمال.

تدهور جودة الرؤية في الحالات الشديدة.

علاج جفاف العين

وأضاف اخصائى العيون، أن من طرق علاج جفاف العين:-

قطرات الدموع الاصطناعية، وهى متوفرة بدون وصفة، وتستخدم عدة مرات يوميا لترطيب العين.

مراهم ترطيب ليلية، توضع قبل النوم لمنع جفاف العين أثناء الليل.

علاج التهاب الجفن، حيث تنظيف الجفون بانتظام، واستخدام كمادات دافئة.

سدادات القنوات الدمعية، وتجرى بواسطة طبيب العيون لحفظ الدموع لفترة أطول.

علاج السبب الأساسي، حيث تعديل الأدوية المسببة، وعلاج أمراض المناعة، أو تصحيح نقص الفيتامينات.

الأدوية المحفزة لإفراز الدموع.

طرق الوقاية من جفاف العين

وللوقاية من جفاف العين، قدم الدكتور محمود بعض النصائح، منها:-

أخذ فترات راحة منتظمة عند استخدام الكمبيوتر أو الهاتف.

الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء.

استخدام نظارات واقية عند التعرض للرياح أو الغبار.

ضبط التكييف أو التدفئة لتقليل جفاف الهواء، أو استخدام أجهزة ترطيب الجو.

تجنب التدخين أو الجلوس بجوار المدخنين.

تناول غذاء غني بأحماض أوميجا 3 مثل سمك السلمون، وبذور الكتان، والجوز لدعم صحة الغدد الدمعية.

