أسباب ضعف البصر ومتى يؤدي لإعتام عدسة العين؟

يُعرف الضعف البصري بأنه حالة فقدان البصر التي لا يمكن تصحيحها بالوسائل التقليدية مثل النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة أو الجراحة، على عكس الاعتقاد السائد، لا يعني الضعف البصري العمى الكامل، إذ يبقى لدى الشخص بعض القدرة على الرؤية، وإن كانت محدودة، ويمكن التعامل مع هذه الحالة أو تعويضها باستخدام أدوات مساعدة بصرية مثل العدسات المكبرة.

درجات ضعف البصر وأنواعه

وفقًا لتصنيف الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يُقسم ضعف البصر إلى فئتين رئيسيتين بناءً على حدة البصر في العين الأفضل:

مبصر جزئيًا: الشخص الذي تتراوح حدة بصره بين 20/40 و20/200 حتى مع استخدام العدسات الطبية.

مكفوف كليًا: الشخص الذي لا تزيد حدة بصره عن 20/200 مع التصحيح التقليدي، أو يكون مجال رؤيته محدودًا بـ 20 درجة أو أقل.

تتعدد أنواع الضعف البصري لتشمل حالات مختلفة مثل:

فقدان الرؤية المركزية: ظهور بقعة عمياء في منتصف مجال الرؤية.

فقدان الرؤية الطرفية (الجانبية): عدم القدرة على الرؤية في الجوانب أو الأعلى والأسفل، بينما تبقى الرؤية المركزية سليمة.

العمى الليلي: صعوبة الرؤية في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة، مثل المسارح أو في الليل.

تشوش الرؤية: عدم وضوح الأشياء القريبة والبعيدة على حد سواء.

ضبابية الرؤية: إحساس بأن مجال الرؤية بأكمله مغطى بطبقة خفيفة أو وهج.

الأسباب والعوامل المحفزة

ينتج الضعف البصري عن مجموعة متنوعة من الحالات والإصابات، إضافة إلى عامل التقدم في العمر، فمشاكل العين مثل الضمور البقعي، والزرق (الجلوكوما)، وإعتام عدسة العين، واعتلال العصب البصري، تزداد شيوعًا لدى الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا، وتصبح أكثر انتشارًا بعد سن الـ 65.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى للضعف البصري:

الزرق (الجلوكوما).

داء السكري.

سرطان العين.

المهق (البرص).

السكتة الدماغية.

صدمات العين.

إصابات الدماغ.

التشخيص والعلاج المتاح

لتشخيص الضعف البصري، يجب إجراء فحص شامل للعين، ويُنصح بزيارة طبيب العيون إذا كانت مشاكل الرؤية تعيق الأنشطة اليومية مثل القراءة، والعمل، والطهي، ومشاهدة التلفزيون. خلال الفحص، يستخدم الطبيب أدوات متخصصة لاختبار حدة البصر، وإدراك العمق، والمجال البصري.

في بعض الحالات، يمكن علاج الاضطرابات الأساسية التي تسبب الضعف البصري، مثل اعتلال الشبكية السكري، لاستعادة الرؤية أو الحفاظ عليها، أما في الحالات التي يصبح فيها الضعف البصري دائمًا، فإن الأدوات المساعدة البصرية تقدم حلولًا فعالة لتحسين جودة حياة المريض.

تشمل المعينات البصرية الشائعة:

النظارات التلسكوبية والمكبرة.

عدسات ترشح الضوء.

أجهزة تكبير الفيديو (CCTV).

المكبرات المحمولة والثابتة.

برامج تحويل النصوص إلى صوت.

تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة.

ساعات وهواتف بأرقام كبيرة.

هل يمكن الوقاية منه؟

الوقاية ممكنة لبعض الحالات، خاصة لدى مرضى السكري من خلال التحكم في مستويات السكر، كما أن الضعف البصري الناتج عن إعتام عدسة العين يمكن علاجه وإعادة البصر إلى طبيعته.

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