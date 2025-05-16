هل تسبب العدسات اللاصقة جفاف العين؟

على الرغم من شيوع استخدام العدسات اللاصقة كبديل آمن وسهل للنظارات لتحسين الرؤية، إلا أن العدسات تزيد من حدة أعراض جفاف العين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من جفاف العين التبخيري.

تأثير العدسات اللاصقة على جفاف العين

وتوضح الدكتورة ألكسندرا ويليامسون اخصائية العيوم لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي، العلاقة بين ارتداء العدسات اللاصقة وتفاقم جفاف العين، مشيرة إلى عدة عوامل تزيد من هذا الخطر، بما في ذلك عدم ملاءمة مقاس العدسات، أو ارتدائها لفترات طويلة جدًا أو حتى أثناء النوم، بالإضافة إلى الحساسية الموسمية للعين.

بالإضافة إلى أن العدسات اللينة قد تمتص جزءًا كبيرًا من الغشاء الدمعي، بينما قد تسبب العدسات الصلبة احتكاكًا مباشرًا بسطح العين، مما يقلل من تدفق الهواء إلى القرنية.

وتشير الطبيبة إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى ترقق طبقة الدموع الواقية، مما يسبب شعورًا بالجفاف أو الرمل أو التهيج في العين، خاصة في نهاية اليوم.

وأضافت أن الاستخدام المطول للعدسات اللاصقة غالبًا ما يرتبط بالتهاب خفيف يساهم في جفاف العين، وكلما زادت مدة ارتدائها، زاد احتمال ظهور أعراض مثل اللسعة، والحرقة، والاحمرار، وتشوش الرؤية، والحساسية للضوء، بالإضافة إلى الشعور بوجود حبيبات رملية في العين أو حتى إفراز دموع غزيرة كرد فعل طبيعي. وتنصح الدكتورة ويليامسون بضرورة استشارة طبيب العيون عند ملاحظة هذه العلامات، خاصة بعد ارتداء العدسات اللاصقة.

نصائح للوقاية وعلاج جفاف العين عند ارتداء العدسات اللاصقة

ولمواجهة جفاف العين المصاحب لاستخدام العدسات اللاصقة، توجد عدة نصائح واستراتيجيات وقائية وعلاجية، تشمل:

اتباع توصيات الطبيب بدقة بشأن مدة ونوع العدسات اللاصقة المستخدمة، بما في ذلك تفضيل العدسات اليومية.

الالتزام بالمدة المحددة لارتداء العدسات وتجنب ارتدائها أثناء النوم.

تقليل وقت استخدام الشاشات الرقمية وأخذ فترات راحة منتظمة.

استخدام قطرات ترطيب العين الخالية من المواد الحافظة وفقًا لإرشادات الطبيب.

الحفاظ على العدسات اللاصقة بعيدًا عن مصادر المياه.

غسل اليدين جيدًا قبل لمس وارتداء العدسات لمنع العدوى التي قد تزيد من جفاف العين.

استبدال العدسات اللاصقة بانتظام وفقًا للتعليمات وتاريخ الصلاحية.

فيما يتعلق بالحلول البديلة، قد ينصح الاطباء بالتحول مؤقتًا إلى استخدام النظارات خلال فترة علاج جفاف العين، ووصف أنواع معينة من العدسات اللاصقة المصممة خصيصًا لتخفيف الأعراض، مثل عدسات الهيدروجيل والتدرج المائي التي تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، أو العدسات الصلبة التي توضع على الجزء الأبيض من العين وتعمل كخزان للدموع وتسمح بمرور الأكسجين بشكل أفضل.

لا يجب إهمال علاج جفاف العين، حيث قد يؤدي إلى شعور مزمن بالانزعاج وحتى تلف دائم في العين.

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