6 أسباب رئيسية لجفاف العين، وهذه طرق علاجه بالمنزل

عادةً يصاحب جفاف العين احمرار أو وخز أو شعور بالرمل في العين، كما يمكن أن يكون مؤقتًا أو مزمنًا، ويحدث عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع أو عندما تتبخر الدموع بسرعة كبيرة.

يمكن أن يسبب جفاف العين المزمن غير المعالج مجموعة متنوعة من المضاعفات، تتراوح من الرؤية المزدوجة إلى العدوى، يرى بعض الأشخاص انخفاضًا في أعراضهم بالعلاجات المنزلية وقطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية أو التي تصرف بوصفة طبي، ومن المهم أيضًا فهم الأسباب الكامنة حتى تتمكن من منعها أو إدارتها.

1. الشيخوخة

على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يعاني من جفاف العين، إلا أن هذه الحالة تصبح أكثر شيوعًا كلما تقدمت في العمر، ويميل جفاف العين إلى التأثير على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لأن إنتاج الدموع ينخفض ​​مع تقدم العمر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

لا يمكن منع هذا النوع من جفاف العين، ولكن استخدام الدموع الاصطناعية بشكل منتظم يمكن أن يوفر ترطيبًا إضافيًا لتغطية العين وتخفيف الجفاف.

2. الأدوية

تتكون الدموع من الزيت والماء والمخاط، ومع ذلك، يمكن لبعض الأدوية أن تقلل من إنتاج المخاط وتساهم في جفاف العين المزمن.

وتشمل هذه الأدوية مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب ومدرّات البول وحاصرات بيتا المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

إذا كان الشخص يتناول دواءً ويعاني من جفاف العين، فيجب التحدث إلى الطبيب، والسؤال عن دواء بديل أو جرعة أقل للمساعدة في تقليل جفاف العين.

قد تكون الدموع الصناعية خيارًا مع الدواء للحفاظ على ترطيب العين.

3. استخدام الكمبيوتر

يعاني بعض الأشخاص الذين يعملون على الكمبيوتر من إجهاد العين والصداع الناتج عن التوتر، بالإضافة إلى هذه المشكلات، فإن التحديق في الكمبيوتر كثيرًا يمكن أن يؤثر أيضًا على الدموع ويؤدي إلى جفاف العين.

هذا لأن الأشخاص الذين يعملون أمام شاشة الكمبيوتر يميلون إلى الرمش بشكل أقل، ونتيجة لذلك، تتبخر دموعهم بشكل أسرع.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر للعمل، فيمكن تقليل الجفاف عن طريق الرمش بشكل متكرر، حيث يساعد الرمش في ترطيب العين، ويمكن أن يمنع هذا الجفاف والتهيج.

إذا كنت لا تزال تعاني من الجفاف، استخدم الدموع الاصطناعية أثناء العمل على الكمبيوتر، بالإضافة إلى ذلك، امنح عينيك استراحة من حين لآخر، انظر بعيدًا كل 20 دقيقة تقريبًا وأغمض عينيك بشكل متكرر لإعادة ترطيب عينيك.

4. جراحة الليزر

يبدأ بعض الأشخاص في تجربة جفاف العين بعد جراحة تصحيح الرؤية بالليزر، هذا الإجراء يقطع بعض الأعصاب في القرنية، مما يتسبب في إنتاج العينين لدموع أقل.

هذا النوع من جفاف العين يكون مؤقتًا عادةً ويختفي بعد بضعة أيام أو أسابيع، وحتى تلتئم العين، استخدم قطرات العين المرطبة للحفاظ على رطوبة عينيك.

5. انقطاع الطمث

يمكن أن تلعب الهرمونات دورًا في جفاف العين، فتعاني بعض النساء من أعراض جفاف العين أثناء الحمل أو انقطاع الطمث أو أثناء استخدام حبوب منع الحمل.

تحفز الهرمونات إنتاج الدموع، لذلك يمكن أن يؤدي اختلال التوازن إلى تقليل إنتاج الدموع.

لا يبدو أن العلاج بالهرمونات البديلة يحسن جفاف العين، ولكن يمكنك التحدث إلى الطبيب حول قطرات العين المرطبة لتقليل الجفاف والتهيج.

6. نقص فيتامين أ

يعزز فيتامين أ صحة العين، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ البيض والجزر والأسماك والسبانخ والبروكلي والفلفل.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض في الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين إلى جفاف العين وضعف الرؤية الأخرى، مثل العمى الليلي.

يمكن لفحص الدم تشخيص نقص فيتامين أ، ويمكن أيضًا أن سؤال الطبيب عن استخدام قطرات العين التي تحتوي على فيتامين أ، على الرغم من أنها لا تستخدم عادة لعلاج جفاف العين.

نصائح لعلاج جفاف العين

يعتمد علاج جفاف العين على السبب، وبشكل عام، قد يكون من المفيد تجنب الآتي:

التدخين والتدخين السلبي

الأماكن الجافة، بما في ذلك الصحاري والطائرات

مجففات الشعر أو المراوح التي تهب على الوجه

للحصول على مزيد من الراحة، يمكنك تجربة:

استخدام قطرات العين

استخدام جهاز ترطيب

النظر بعيدًا عن الكمبيوتر أو الكتاب لإراحة العين

ارتداء النظارات أو حماية العين لمنع الرياح

استخدام العدسات اللاصقة المخصصة للأشخاص الذين يعانون من جفاف العين

تناول الأدوية الموصوفة، اعتمادًا على سبب الجفاف

وفقًا للأبحاث، قد تساعد مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في تحسين أعراض جفاف العين.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن الدموع الاصطناعية التي تحتوي على التريهالوز (سكر) وزيت بذور الكتان قد تكون فعالة في علاج جفاف العين.

إذا كان دواء معين يسبب جفاف العين، فيمكن التحدث إلى الطبيب حول التبديل إلى دواء آخر، وقد يساعد أيضًا في علاج الحالات الصحية الأساسية الأخرى التي قد تسبب الجفاف.

في بعض الحالات، قد يفيد وضع سدادات في قنوات الدموع لاحتجاز الدموع حول العين، وقد يطرح الطبيب هذا الأمر كإجراء مؤقت أو دائم.

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