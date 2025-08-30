أعراض المياه البيضاء على العين ومخاطر الإصابة بها

أعراض المياه البيضاء على العين، المياه البيضاء على العين من الإصابات الشائعة الحدوث خاصة بين كبار السن ولها مخاطر عديدة.

وأعراض المياه البيضاء على العين، عديدة ولكن يجهلها معظم المرضى ويفسرونها على أنها مجرد ضعف في النظر مما يؤخر العلاج ويسبب مضاعفات خطرة.

ويقول الدكتور محمود أبو الخير أخصائي أمراض العيون، إن المياه البيضاء على العين أو ما يعرف بـ الكتاراكت هي واحدة من أكثر أمراض العيون شيوعا، وتصيب عادة كبار السن، لكنها قد تظهر في أي مرحلة عمرية نتيجة بعض العوامل المرضية أو الوراثية، وهي عتمة تدريجية في عدسة العين الطبيعية تؤدي إلى ضعف البصر بشكل ملحوظ إذا لم يتم علاجها.

أعراض المياه البيضاء على العين

وأضاف أبو الخير، تختلف الأعراض باختلاف درجة تطور المرض، ومن أبرزها:

تشوش أو ضبابية الرؤية خاصة عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

صعوبة الرؤية الليلية بسبب تشتت الضوء وضعف وضوح الرؤية.

الحساسية الزائدة للضوء “الشعور بالانبهار عند مواجهة الضوء المباشر”.

رؤية هالات حول الأضواء خصوصا في الليل.

تغير لون عدسة العين لتصبح مائلة إلى الأبيض أو الرمادي.

تغير متكرر في قياسات النظارة الطبية بسبب تدهور النظر المستمر.

ضعف التمييز بين الألوان مع ميلها إلى الاصفرار.

أسباب المياه البيضاء

وتابع، أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ظهور المياه البيضاء على العين، منها:

التقدم في العمر وهو السبب الأكثر شيوعا.

العوامل الوراثية وإصابة أحد أفراد العائلة بالمرض.

التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية دون حماية.

الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

إصابات العين المباشرة أو الجراحات السابقة للعين.

التدخين وتناول الكحوليات.

استخدام بعض الأدوية لفترات طويلة مثل الكورتيزون.

سوء التغذية ونقص مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE.

مضاعفات المياه البيضاء

وأوضح الدكتور محمود أبو الخير استشارى أمراض العيون، أنه في حال إهمال العلاج قد تحدث مضاعفات خطيرة، منها:

فقدان تدريجي وحاد للبصر قد يصل إلى العمى الكلي.

زيادة خطر السقوط والحوادث بسبب ضعف الرؤية.

ارتفاع ضغط العين (الجلوكوما) نتيجة تضخم العدسة.

التهابات العين المتكررة أو صعوبة تشخيص أمراض أخرى بالشبكية بسبب تغطية العدسة.

علاج المياه البيضاء على العين

وقال استشاري أمراض العيون، أن العلاج يعتمد على شدة الحالة:

استخدام نظارات طبية أو عدسات لاصقة لتحسين الرؤية.

زيادة الإضاءة أثناء القراءة والقيام بالأنشطة اليومية.

عملية الفيمتو ليزر أو الفاكو، وهي إزالة العدسة المعتمة واستبدالها بعدسة صناعية شفافة.

الجراحة آمنة جدا وتجرى تحت تخدير موضعي وتستغرق وقت قصير، مع نسبة نجاح عالية.

طرق الوقاية من المياه البيضاء

وأضاف الدكتور محمود، أنه رغم أن التقدم في العمر لا يمكن منع المياه البيضاء، إلا أن هناك خطوات تقلل من خطر الإصابة، منها:

ارتداء نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات ومضادات الأكسدة.

الإقلاع عن التدخين والكحوليات.

السيطرة على الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.

الفحص الدوري للعين خاصة بعد سن الأربعين.

تجنب الاستخدام العشوائي للكورتيزون والأدوية الأخرى.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية للعين.

