تسبب التهابات في العين وتلف القرنية، احذر مخاطر النوم بالعدسات اللاصقة

النوم بـالعدسات اللاصقة قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى العين، وينام حوالي ثلث مرتدي العدسات اللاصقة بعدساتهم، ويستيقظ معظمهم دون أن يشعروا بأي شيء أكثر خطورة من جفاف بسيط يمكنهم التخلص منه ببضع قطرات للعين، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هل من الآمن النوم بالعدسات اللاصقة؟

ليست كم الآمن النوم بالعدسات اللاصقة في كل الحالات، وذلك لأن النوم بها يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى العين بستة إلى ثمانية أضعاف.

يمكن أن تؤدي التهابات العين الخطيرة إلى تلف القرنية والجراحة وفي حالات نادرة فقدان البصر.

من المهم ملاحظة أن هذه الالتهابات يمكن أن تحدث سواء كان الشخص يرتدي العدسات اللاصقة لتصحيح الرؤية أو العدسات التجميلية.

كيف يزيد النوم بالعدسات اللاصقة من خطر الإصابة بالعدوى؟

تتلامس القرنية مع البكتيريا كل يوم، ومع ذلك نادرًا ما تحدث العدوى، وذلك لأن القرنية السليمة هي جزء من دفاع العين الطبيعي ضد الملوثات، ولكن للعمل بطريقة صحية، تحتاج القرنية إلى كل من الترطيب والأكسجين.

أثناء الاستيقاظ، يحافظ الرمش على رطوبة العين، ويمكن للأكسجين أن يتدفق عبر الدموع التي تنتجها، وتتناسب العدسات اللاصقة مع سطح العين، مما يقلل بشكل كبير من كمية الأكسجين والرطوبة التي يمكن لعينيك الوصول إليها.

أثناء النوم، يصبح هذا الانخفاض أكثر حدة، وبدون كمية كافية من الأكسجين - وهي حالة تسمى نقص الأكسجين - تفقد الخلايا في القرنية قدرتها على محاربة البكتيريا بشكل فعال.

مخاطر ارتداء العدسات اثناء النوم

يمكن أن يؤدي النوم مع العدسات اللاصقة إلى إحدى حالات العين الخطيرة التالية:

التهاب القرنية الجرثومي

التهاب القرنية الجرثومي هو عدوى تصيب القرنية، وعادة ما تنتج عن المكورات العنقودية الذهبية أو الزائفة الزنجارية، وكلاهما بكتيريا موجودة في جسم الإنسان وفي البيئة.

من المرجح أن يصاب الشخص بالتهاب القرنية الجرثومي إذا كان يستخدم عدسات لاصقة طويلة الأمد، أو إذا كان الجهاز المناعي ضعيفًا، أو إذا تعرض الشخص لإصابة في العين.

ويمكن علاج التهاب القرنية المعدي عادةً باستخدام قطرات العين، على الرغم من أن الحالات الأكثر خطورة قد تتطلب قطرات الستيرويد.

إذا تُرِكَت دون علاج، فقد تندب القرنية بشكل دائم بسبب العدوى.

التهاب القرنية بسبب الأميبا

يمكن العثور على الأميبا التي تسبب هذه العدوى في الكثير من مصادر المياه، بما في ذلك مياه الصنبور، وأحواض المياه الساخنة، والمسابح، والبحيرات، والأنهار.

كما يسبب التهاب القرنية الأميبا يحدث غالبًا في نفس وقت عدوى العين الميكروبية، لذا إذا كان الشخص يشطف العدسات اللاصقة بماء الصنبور، ويسبح فيها، وينام بها أيضًا، فقد يكون معرضًا للخطر.

يتطلب علاج هذه الحالة نظامًا طويلًا من قطرات العين الطبية، وإذا لم تحل قطرات العين المشكلة، فقد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

التهاب القرنية الفطري

وجد الباحثون أن التهاب القرنية الفطري أكثر شيوعًا في المناطق ذات درجات الحرارة المعتدلة والطقس الاستوائي.

ويزيد النوم بالعدسات اللاصقة من خطر الإصابة بالتهاب القرنية الفطري، ولكن معظم الأشخاص الذين يصابون به قد تعرضوا أيضًا لنوع من صدمات العين التي تتضمن نباتًا أو فرعًا أو عصا.

يعد علاج التهاب القرنية الفطري بسرعة أمرًا مهمًا لأنه إذا تُرك دون علاج، فقد يتسبب في فقدان البصر في العين المصابة، وفي الواقع يعد التهاب القرنية الفطري من بين الأسباب الرئيسية للعمى في الهند.

نصائح العناية بالعين لمرتدي العدسات اللاصقة

نظرًا لأن العدسات تلامس الأنسجة الحساسة في مقلة العين، تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بمراعاة الاحتياطات التالية:

لا تسبح أو تدخل حوض استحمام ساخن أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.

اغسل يديك بالماء والصابون قبل التعامل مع العدسات اللاصقة.

اشطف العدسات وخزّنها فقط في محلول العدسات اللاصقة، ولا تستخدم أبدًا محلول ملحي أو ماء الصنبور، حيث لا يمكنه تطهيرها.

افرك العدسات بمحلول مطهر لتنظيفها قبل وضعها في حاوية التخزين.

استبدل محلول التطهير في علبة العدسات كل يوم.

استبدل العدسات وعلبة العدسات كثيرًا - كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا تستخدم أبدًا علبة عدسات مكسورة أو متشققة.

عند السفر، اشترِ محلول عدسات لاصقة بحجم مناسب للسفر، ولا تصب المحلول في وعاء بلاستيكي قد يكون معرضًا للملوثات.

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