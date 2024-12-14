5 تعليمات من وزارة الصحة للحماية من جفاف العين في الشتاء
في فصل الشتاء تزيد نسب الاصابة بالجفاف سواء في الجلد والبشرة أو حتى العينين.
وقالت وزارة الصحة إن العين تكون أكثر عرضة للجفاف بسبب الهواء الشديد والأتربة ونصحت وزارة الصحة باتباع عدد من النصائح منها:
١- تجنب أي مصدر قوي للهواء.
٢- ارتداء نظارة شمسية أو واقية في حالة الشعور بالجفاف.
٣- أخذ فترات راحة كافية للعين على مدار اليوم.
٤- التوقف عن التدخين وتجنب المدخنين.
٥- استخدام قطرات غسول العين والدموع الاصطناعية بانتظام.
من جانبها كشفت هيئة الدواء المصرية عن الفئات التي تحتاج إلى استخدام القطرات المرطبة للعين منهم:
١-الأشخاص الذين يقضون وقت طويل أمام الشاشات.
٢-الأشخاص الذين يعيشون في بيئة جافة.
٣-الأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة.
٤-من يعاني من متلازمة جفاف العين.
وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية استخدام قطرات العين المرطبة أو المعروفة بالدموع الإصطناعية، والتي تستخدم لتعويض نقص الرطوبة في العين.
فوائد قطرات العين المرطبة
وقالت هيئة الدواء المصرية إن قطرات العين المرطبة تحتوي على مكونات تساعد في الترطيب وتخفيف الشعور بعدم الراحة، مما يجعلها اختيار فعّال لتخفيف جفاف العين.
ومن فوائد قطرات العين المرطبة:
-تقليل الشعور بالجفاف والحكة.
-تخفيف عدم الراحة الناتجة عن العوامل البيئية مثل الهواء الجاف والدخان
-حماية العين من التهيجات.
وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية أن هناك أنواعا عديدة من قطرات العين للمساعدة في علاج أعراض جفاف العين، منها الدموع الاصطناعية وقطرات الحساسية.
علاج جفاف العين
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الدموع الاصطناعية هي الشكل الأكثر شيوعًا لقطرات العين المستخدمة لعلاج جفاف العين، وتعمل هذه القطرات على الحفاظ على سطح العين رطبًا.
وأشارت إلى أن النوع الثاني المستخدم في علاج جفاف العين هو قطرات الحساسية حيث تستخدم هذه القطرات في حالة وجود شعور بالحكة والدموع، وأحمرار بالعين الناجمة عن وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن، وغيرها من المواد المسببة للحساسية التي تصاحب جفاف العين.
نصائح للحماية من جفاف العين
ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح عند الإصابة بجفاف العين وشددت علي الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية عند الشعور بعلامات وأعراض جفاف العين لفترة طويلة، بما في ذلك العيون الحمراء، أو المتهيجة، أو المتعبة، أو المؤلمة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه في حالة الإصابة بجفاف العين، يجب الانتباه إلى المواقف التي من المرجح أن تسبب الأعراض، والبحث عن طرق لتجنب تلك المواقف ومن ثم تجنب الأعراض، مثل:
تجنب نفخ الهواء في العينين، وذلك بعدم توجيه مجففات الشعر، أو سخانات السيارة، أو مكيفات الهواء، أو المراوح نحو العينين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا