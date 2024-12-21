أسباب ألم العين المختلفة وطرق علاجها بالمنزل

يعد ألم العين وهو انزعاج جسدي ناتج عن جفاف سطح مقلة العين، أو وجود جسم غريب في العين، أو حالة طبية تؤثر في الرؤية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ويمكن أن يكون الألم طفيفًا أو شديدًا، لدي العين تشريح معقد، والقرنية هي طبقة واقية تغطي الآلية التي تسمح بالرؤية، وبجوار القرنية توجد الملتحمة، وهي غشاء مخاطي شفاف يبطن الجزء الخارجي من مقلة العين.

أسباب الألم في العينين

التهاب الجفن

التهاب الجفن هو حالة تسبب تورم الجفون واحمرارها، كما تسبب الحكة والألم، ويحدث التهاب الجفن عندما تسد الغدد الدهنية في قاعدة الرموش.

العين الوردية (التهاب الملتحمة)

تسبب العين الوردية ألمًا واحمرارًا وصديدًا وحرقًا في العين، وتظهر الملتحمة، أو الغطاء الشفاف للجزء الأبيض من العين، باللون الأحمر أو الوردي عندما يصاب بهذه الحالة، ويمكن أن تكون العين الوردية شديدة العدوى.

الصداع العنقودي

عادةً ما يسبب الصداع العنقودي ألمًا في إحدى الأعين وخلفها، كما يسبب احمرارًا ودموعًا في العيني، والصداع العنقودي مؤلم للغاية، لكنه لا يهدد الحياة، ويمكن علاجها بالأدوية.

قرحة القرنية

يمكن أن تسبب العدوى التي تقتصر على القرنية ألمًا في إحدى العينين، بالإضافة إلى الاحمرار والدموع، ويمكن أن تكون هذه عدوى بكتيرية تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية، وإذا كان الشخص يرتدي العدسات اللاصقة، فهو معرض لخطر أكبر للإصابة بقرحة القرنية.

التهاب القزحية

يصف التهاب القزحية (ويُطلق عليه أيضًا التهاب العنبية الأمامي) الالتهاب الذي يحدث في القزحية، ويمكن أن يكون سببه عوامل وراثية، وفي بعض الأحيان يكون من المستحيل تحديد سبب التهاب القزحية، ويسبب التهاب القزحية احمرارًا ودموعًا وشعورًا بالألم في إحدى العينين أو كلتيهما.

الجلوكوما

الجلوكوما هو ضغط داخل مقلة العين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية، ويمكن أن يصبح الجلوكوما مؤلمًا بشكل متزايد مع زيادة الضغط في مقلة العين.

التهاب العصب البصري

يؤدي التهاب العصب البصري إلى إتلاف الأعصاب البصرية، وترتبط هذه الحالة أحيانًا بالتصلب المتعدد (MS) وحالات عصبية أخرى.

الشعيرة

الشعيرة هي منطقة منتفخة حول الجفن، وعادة ما تكون ناجمة عن عدوى بكتيرية، وغالبًا ما تكون الشعيرة مؤلمة عند لمسها ويمكن أن تسبب ألمًا حول منطقة العين بالكامل.

التهاب الملتحمة التحسسي

التهاب الملتحمة التحسسي هو التهاب في العين ناتج عن الحساسية، ويصاحب الاحمرار والحكة والتورم أحيانًا ألم حارق وجفاف، وقد تشعر أيضًا وكأن هناك أوساخًا أو شيئًا عالقًا في العين.

حالات جفاف العين

يمكن أن يكون سبب جفاف العين حالات صحية متعددة، ولكل منها أعراضها وأمراضها الخاصة، ويمكن أن تساهم الوردية والحالات المناعية الذاتية واستخدام العدسات اللاصقة والعوامل البيئية في جفاف العين واحمرارها وآلامها.

التهاب القرنية الضوئي (الحروق الخاطفة)

إذا شعرت أن العين تحترقان، فقد تكون مقلة العين قد تعرضت لكمية زائدة من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن أن يتسبب هذا في "حرق الشمس" على سطح العين.

تغيرات الرؤية

يعاني العديد من الأشخاص من تغيرات في رؤيتهم مع تقدمهم في السن، وقد يؤدي هذا إلى إجهاد العين عند محاولة رؤية شيء قريب أو بعيد، ويمكن أن تسبب تغيرات الرؤية صداعًا وألمًا في العين حتى يجد المريض النظارة المناسبة.

تآكل القرنية

التآكل القرني هو خدش على سطح القرنية، وهي إصابة شائعة في العين، وأحيانًا تلتئم من تلقاء نفسها.

الصدمة

يمكن أن تسبب إصابة العين بسبب الصدمة ضررًا وألمًا دائمين.



علاج آلام العين

إذا كان الألم خفيفًا ولا يصاحبه أعراض أخرى، مثل عدم وضوح الرؤية أو المخاط، فقد تتمكن من علاج سبب آلام العين في المنزل، أو قد يحتاج إلى التفكير في الأدوية الموصوفة أو المتاحة دون وصفة طبية.

العلاج المنزلي لألم العين

يمكن أن تطهر العلاجات المنزلية لألم العين، العين من المهيجات وتخفف الألم.

يمكن أن يخفف وضع كمادات باردة في مكان ألم العين من الحرقان والحكة الناتجة عن الاحتكاك والتعرض للمواد الكيميائية والحساسية.

ويمكن تخفيف الصبار بالماء البارد ووضعه على العين المغلقتين باستخدام أعواد قطنية طازجة.

ويمكن أن تعالج قطرات العين المتاحة دون وصفة طبية أعراض العديد من أسباب آلام العين.

أثناء الشعور بألم العين، ارتدِ نظارة شمسية عندما تكون بالخارج واشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب قضاء وقت طويل أمام الشاشة وحاول ألا تفرك العين.

إن غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يمنع من نشر البكتيريا من العين إلى أجزاء أخرى من الجسم.

العلاج الطبي لألم العين

عادةً ما تأتي العلاجات الطبية لألم العين في شكل قطرات طبية، وقد يصف الطبيب قطرات العين المضادة للبكتيريا ومرهم العين لعلاج العدوى.

إذا كان ألم العين ناتجًا عن الحساسية، فقد يصف لك الطبيب دواءً مضادًا للحساسية عن طريق الفم لتقليل شدة الأعراض.

في بعض الأحيان، تتطلب حالة العين تدخلًا جراحيًة.

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