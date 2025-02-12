5 نصائح للحماية من جفاف العين في الشتاء
تزيد في فصل الشتاء معدلات الإصابة بجفاف العين نتيجة الهواء الشديد والأتربة.
ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من جفاف العين منها:
١- تجنب أي مصدر قوي للهواء.
٢- ارتداء نظارة شمسية أو واقية في حالة الشعور بالجفاف.
٣- أخذ فترات راحة كافية للعين على مدار اليوم.
٤- التوقف عن التدخين وتجنب المدخنين.
٥- استخدام قطرات غسول العين والدموع الاصطناعية بانتظام.
وأوضحت وزارة الصحة أنه اذا كانت العينين لا ينتجان ما يكفي من الدموع أو إذا تبخرت الدموع بسرعة كبيرة، فقد تكون مصاب بمتلازمة جفاف العين ويمكن أن يساعد العلاج المناسب في ضبط وتخفيف الأعراض.
تساعد الدموع في الحفاظ على نظافة عينيك وتقليل خطر الإصابة بعدوى العين. بدون دموع كافية، وقد تعاني عيناك من:
حرقة
رؤية ضبابية
حكة
حساسية للضوء
انزعاج
قد يسبب جفاف العين أيضًا مشاكل في الرؤية.
وفقًا لدراسة طبية حديثة، يمكن أن يقلل جفاف العين من الوظيفة البصرية ويؤثر سلبًا على جودة حياتك من خلال التدخل في إنتاجية الإنسان
وفي بعض الحالات، قد يسبب جفاف العين الشديد:
قرحة القرنية
ندبات
فقدان البصر الدائم
جفاف العين حالة شائعة
أسباب جفاف العين
جفاف العين له عدة أسباب وعوامل خطر منها:
انخفاض إنتاج الدموع
تتكون الدموع من ثلاث طبقات وهناك طبقة خارجية زيتية، وطبقة وسطى مائية، وطبقة مخاطية داخلية.
وإذا كانت الغدد التي تنتج العناصر المختلفة للدموع ملتهبة أو لا تنتج ما يكفي من الماء أو الزيت أو المخاط، فقد يؤدي ذلك إلى متلازمة جفاف العين.
زيادة تبخر الدموع
عندما لا تحتوي دموعك على ما يكفي من أي من هذه الطبقات الثلاث، فإنها تتبخر بسرعة، ولا تستطيع عيناك الحفاظ على إمداد ثابت من الرطوبة.
كانت كشفت هيئة الدواء المصرية أن هناك أنواعا عديدة من قطرات العين للمساعدة في علاج أعراض جفاف العين، منها الدموع الاصطناعية وقطرات الحساسية.
علاج جفاف العين
أوضحت هيئة الدواء المصرية أن الدموع الاصطناعية هي الشكل الأكثر شيوعًا لقطرات العين المستخدمة لعلاج جفاف العين، وتعمل هذه القطرات على الحفاظ على سطح العين رطبًا.
وأشارت إلى أن النوع الثاني المستخدم في علاج جفاف العين هو قطرات الحساسية حيث تستخدم هذه القطرات في حالة وجود شعور بالحكة والدموع، وأحمرار بالعين الناجمة عن وبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن، وغيرها من المواد المسببة للحساسية التي تصاحب جفاف العين.
قطرات العيون لعلاج جفاف العين
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن النوع الثالث من قطرات العين المستخدمة في علاج جفاف العين هو قطرات خالية من المواد الحافظة موضحة أنه بغض النظر عن نوع الدموع الاصطناعية، أو المواد الهلامية (الجل)، أو القطرات المستخدمة، ويجب الحرص على تجنب المستحضرات التي تحتوي على مواد حافظة، وذلك لأن المواد الحافظة يمكن أن تهيج سطح العين مما قد يجعل جفاف العين أسوأ.
نصائح للحماية من جفاف العين
ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح عند الإصابة بجفاف العين وشددت علي الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية عند الشعور بعلامات وأعراض جفاف العين لفترة طويلة، بما في ذلك العيون الحمراء، أو المتهيجة، أو المتعبة، أو المؤلمة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه في حالة الإصابة بجفاف العين، يجب الانتباه إلى المواقف التي من المرجح أن تسبب الأعراض، والبحث عن طرق لتجنب تلك المواقف ومن ثم تجنب الأعراض، مثل:
١-تجنب نفخ الهواء في العينين، وذلك بعدم توجيه مجففات الشعر، أو سخانات السيارة، أو مكيفات الهواء، أو المراوح نحو العينين.
٢-الحرص على ارتداء نظارات شمسية أو نظارات واقية.
٣-أخذ فترات راحة للعين أثناء المهام الطويلة، مثلًا عند القراءة أو القيام بمهمة أخرى تتطلب تركيزًا بصريًا، ويمكن أخذ فترات راحة دورية للعين؛ وذلك بإغماض العينين لبضع دقائق، أو إغماض وفتح العينين أن يرمش الشخص بشكل متكرر لبضع ثوان للمساعدة في توزيع الدموع بالتساوي على العينين.
٤-أن يكون الشخص على دراية ببيئته، فيمكن أن يكون الهواء على ارتفاعات عالية وفي المناطق الصحراوية، وفي الطائرات جافًا للغاية؛ فعند قضاء الوقت في مثل هذه البيئة؛ قد يكون من المفيد إغلاق العينين بشكل متكرر لبضع دقائق في كل مرة لتقليل تبخر الدموع.
٥-وضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين، حتى لا يتم فتح العينين على نطاق واسع، قد يساعد هذا في إبطاء تبخر الدموع بين رمش العين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا