تصبغات البشرة من المشكلات التى تعانى منها الفتيات فى فصل الصيف حيث تسبب الشمس والحرارة تغيير لون البشرة وظهور بقع بها.

وبسبب التصبغات والبقع تتأثر البشرة كثيرا وتضطر الفتيات إلى استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء التصبغات ما يزيد من مشكلات البشرة.

قناع طبيعي لعلاج تصبغات البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لعلاج تصبغات البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون مع العسل والزبادي.

أضيفي الكركم وقلبي حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على الوجه والرقبة مع التركيز على المناطق الداكنة.

اتركيه لمدة 15 – 20 دقيقة حتى يجف قليلا.

اشطفي وجهك بماء فاتر ثم رطبيه بكريم خفيف أو زيت طبيعي.

يستخدم القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

يفضل وضعه ليلا لتجنب حساسية الشمس من الليمون.

وضع واقي شمس يوميا لتفادي ظهور تصبغات جديدة.

يمكن إضافة بضع قطرات من زيت فيتامين E لتعزيز التفتيح.

هذا القناع يساعد على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

تغذية البشرة بالعناصر المضادة للأكسدة.

تقليل آثار الحبوب والتصبغات الناتجة عن الشمس.

يمنح البشرة نعومة ولمعان طبيعي.

قناع طبيعي لعلاج تصبغات البشرة وتوحيد لونها

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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