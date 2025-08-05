تعاني البشرة الدهنية من مشكلة الإفراط في إنتاج الزيوت، مما يؤدي إلى ظهور اللمعان غير المرغوب فيه والبثور والرؤوس السوداء.

يمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام مكونات طبيعية تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة وتنقية المسام دون التسبب في جفاف الجلد.

قناع طبيعي لتقليل إفراز الدهون بالبشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا لتقليل إفراز الدهون بالبشرة.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الطين الأخضر أو طين البنتونيت.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء البابونج.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، ضعي الطين الأخضر وأضيفي إليه ماء الورد تدريجيا مع التحريك حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي عصير الليمون والعسل واخلطي المكونات جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة.

طبقي القناع على بشرة نظيفة وجافة، مع تجنب منطقة العينين والشفاه.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف تماما.

اشطفي وجهك بماء فاتر ثم بماء بارد لغلق المسام.

كرري القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يعمل على امتصاص الدهون وسحب الزيوت والشوائب المتراكمة داخل المسام، وتنظيف المسام بعمق: يمنع انسدادها مما يقلل من ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.

تجنبي استخدام القناع بشكل يومي حتى لا يجفف البشرة.

احرصي على ترطيب البشرة بعد استخدام القناع بكريم خفيف مخصص للبشرة الدهنية.

يفضل تجربة القناع على منطقة صغيرة أولًا للتأكد من عدم وجود حساسية خاصة تجاه الليمون أو الطين.

قناع طبيعي لتقليل إفراز الدهون بالبشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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