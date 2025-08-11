قناع طبيعي لمحاربة التجاعيد بالبشرة والحفاظ على شبابها

مع التقدم في العمر، تبدأ البشرة بفقدان مرونتها ونضارتها بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين، مما يؤدي لظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ويمكن الاستعانة بالوصفات الطبيعية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة لتغذية البشرة وتحفيز تجديد خلاياها، مايحافظ على شبابها.

قناع طبيعي لمحاربة التجاعيد بالبشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا لمحاربة التجاعيد بالبشرة والحفاظ على شبابها.

مكونات القناع:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر

صفار بيضة واحدة

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، اخلطي العسل مع زيت الزيتون وصفار البيض جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها جيدا.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر ثم رشي ماء بارد لغلق المسام.

يفضل تكرار القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع غنى بالزيوت الطبيعية وفيتامين E الذى يحفز انتاج الكولاجين بالبشرة ما يؤخر ظهور التجاعيد ويحافظ على شباب ومظهر البشرة، لذا يجب المواظبة على تطبيقه باستمرار حفاظا على جمال البشرة هذا بجانب شرب الماء الوفير يوميا وتنظيم مواعيد النوم وترطيب البشرة باستمرار.

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

