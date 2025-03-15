قناع طبيعي يخلصك من تصبغات البشرة

تصبغات البشرة من المشكلات التى لها تأثير سلبي في مظهر البشرة وللاسف لها أسباب عديدة وعلاجها يلزم فترات طويلة.

وتحرص الفتيات على التخلص من تصبغات البشرة بأكثر من طريقة سواء الكريمات الكيميائية أو الوصفات الطبيعية.

قناع طبيعي يقضي على تصبغات البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقضي على تصبغات البشرة.

المكونات:-

1 ملعقة صغيرة من الكركم (يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تفتيح البشرة).

1 ملعقة كبيرة من الزبادي (يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف).

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل (مرطب طبيعي ومضاد للالتهابات).

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (يحتوي على فيتامين C لتفتيح البشرة).

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي القناع على وجهك ورقبتك، مع تجنب منطقة العين.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

رطبي بشرتك باستخدام كريم مرطب مناسب.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج واضحة خلال أسابيع قليلة.

يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقه بالكامل لتجنب الحساسية.

إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك استبدال عصير الليمون بماء الورد.

احرصي على استخدام واقي الشمس يوميًا لتجنب تفاقم التصبغات.

تصبغات البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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