بعد انتهاء الصيف وشمسه المحرقة، أفضل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة

أفضل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة، واجهنا هذا الصيف موجات متتالية من الحر الشديد، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، الأمر الذي جعل الكثير من الفتيات يشكون من ظهور تصبغات داكنة وبقع على البشرة.



ومع انتهاء فصل الصيف، وانتهاء موجاته الحارة، الوقت أصبح مناسبا للتخلص من آثاره، مع استخدام الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة، حيث تحتوي هذه الماسكات على مكونات آمنة وفعالة، وتساعد في تحسين لون البشرة وتجديدها.



أفضل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة

أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن تعتبر الماسكات الطبيعية خيارًا مثاليًا لتفتيح البشرة بطرق آمنة وفعالة. يمكن استخدام هذه الماسكات المنزلية كجزء من روتين العناية بالبشرة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة. ومع ذلك، يجب تذكر أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر، ويجب دائمًا استشارة أخصائي الجلدية في حال وجود مشاكل جلدية مستمرة.



ماسك الزبادي والعسل

يعتبر الزبادي من المواد الطبيعية التي تحتوي على حمض اللاكتيك، وهو مفيد لتفتيح البشرة. كما أن العسل له خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا. لتحضير هذا الماسك، يمكن خلط ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من العسل. يتم وضع الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر. ينصح باستخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

ماسك الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، التي تعطيها لونها الأحمر وتعمل على تقليل تصبغات البشرة. لتحضير ماسك الطماطم، يمكن هرس حبة طماطم ووضعها مباشرةً على البشرة، أو خلطها مع ملعقة من العسل. يُترك الماسك لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء. يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع.

ماسك الكركم والزبادي

يعتبر الكركم من التوابل المعروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا والمساعدة على تفتيح البشرة. يتم خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين من الزبادي وتطبيق الخليط على الوجه. يُترك لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء. يُفضل استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع لتجنب أي تهيج.

ماسك الخيار

يُعرف الخيار بخصائصه المرطبة والمهدئة للبشرة. يمكن استخدامه كقناع لتفتيح البشرة عن طريق هرس حبة خيار ووضعها على الوجه لمدة 30 دقيقة. يُغسل الوجه بماء فاتر. الخيار مفيد أيضًا للتخلص من الانتفاخ والهالات السوداء.

ماسك البرتقال

يحتوي البرتقال على فيتامين C الذي يساعد على تفتيح البشرة. لتحضير هذا الماسك، يمكن خلط عصير برتقالة مع ملعقة من العسل ووضعه على الوجه لمدة 15-20 دقيقة. يُشطف بالماء الفاتر. هذا الماسك يُنصح باستخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

ماسك اللوز والحليب

يُعتبر اللوز من المواد الغنية بالفيتامينات التي تفيد البشرة. لتحضير الماسك، يُنقع اللوز في الماء طوال الليل ثم يُطحن مع قليل من الحليب حتى يتكون عجينة. يُطبق هذا الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل الشطف. يُنصح بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

نصائح تساعدك على الاستفادة من الماسكات

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- التحسس: يُفضل إجراء اختبار على جزء صغير من الجلد قبل استخدام أي ماسك جديد لتجنب أي تهيج.

- التكرار: للحصول على أفضل النتائج، يجب الالتزام باستخدام الماسكات بانتظام، مع مراعاة عدم الإفراط في استخدامها.

- الترطيب: بعد إزالة الماسك، يُنصح بترطيب البشرة باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

- الحماية من الشمس: يُعتبر استخدام واقي الشمس ضروريًا لتجنب ظهور التصبغات من جديد.