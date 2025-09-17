المصري يخوض مباراة اليوم أمام غزل المحلة بطاقمه الأساسي

يخوض فريق المصري البورسعيدي مباراة اليوم أمام نظيره فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز بطاقمه الأساسي ( اللون الأبيض ).

المصري يعلن عن طاقمه الأساسي والاحتياطي

وأعلن النادي المصري عن طاقمه الاحتياطي - اللون الأخضر الذي خاض به مباراته أمام نظيره فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.

وأعلن المصري اليوم عن طاقمه الأساسي - اللون الأبيض.

والطاقمان الأبيض والأخضر يتم تقديمهما للعام الثاني على التوالي من شركة بوما العالمية، فيما تم وضع شعار الراعي الجديد للفريق على صدر القميص بعد التعاقد الرسمي معها كراعي رسمي للنادي خلال الموسم الجديد 2026/2025.

وأعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيلة فريقه لمواجهة غزل المحلة بعد قليل ضمن لقاءات الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة غزل المحلة

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، عمر الساعي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمود حمدي، كريم العراقي، أحمد منصور، عمرو سعداوي، محمود حمادة ،أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير ، كريم بامبو، حسين فيصل.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يلتقي فريق المصري البورسعيدي ضد غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، علي ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري

وخاض المصري مساء السبت مباراته بالجولة السادسة من الدوري أمام نظيره فريق الزمالك، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

ترتيب المصري وغزل المحلة

يحتل فريق المصري الترتيب الثاني بجدول الدوري برصيد 11 نقطة في حين يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

