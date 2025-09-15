أيمن الشريعي يترشح لرئاسة إنبي لفترة ثانية

تقدم أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي بأوراق ترشحه لرئاسة النادي لفترة ثانية خلال انتخابات النادي البترولي.



انتخابات نادي إنبي

يذكر أنه تم فتح باب الترشح لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي إنبي يوم الأربعاء الماضي على يتم غلق باب الترشح الأربعاء القادم.

أيمن الشريعي

الشريعي يتسلح بإنجازاته مع إنبي

ويتسلح الشريعي خلال ترشحه للدورة الثانية بنادي إنبي بما حققه سواء مع الفريق الكروي الأول أو قطاع الناشئين.

