فيفا يخطر بيراميدز رسميا بموعد مواجهة الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

تلقى نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بشأن مباراة الفريق أمام الأهلي السعودي، والمقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية، على لقب كأس القارات الثلاث (آسيا - أفريقيا - المحيط الهادي) في إطار مشوار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأكد الفيفا على إقامة المباراة في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر الجاري (بتوقيت القاهرة وجدة) على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكشف الفيفا عن أن اللقاء في حال انتهى بالتعادل بأي نتيجة بين الفريقين في وقته الأصلي، سيتم اللجوء للعب ٣٠ دقيقة أخرى على شوطين إضافيين، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

