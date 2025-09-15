الإثنين 15 سبتمبر 2025
الفيفا يهنئ بيراميدز بالفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، التهنئة لنادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا بعد فوزه على أوكلاند النيوزلندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي 

 وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

 

الفيفا يهنئ بيراميدز 

 وقال رئيس الاتحاد الدولي عبر حساباته الرسمية:" خالص التهنئة لنادي بيراميدز بالفوز في الدور الأول ونحن في انتظاره في مواجهة الأهلي السعودي على لقب كأس القارات الثلاثة". 

 

بيراميدز وأهلي جدة السعودي 

وتأهل بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، وهي المباراة التي ستقام على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

