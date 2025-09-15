الفيفا يهنئ بيراميدز بالفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، التهنئة لنادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا بعد فوزه على أوكلاند النيوزلندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

الفيفا يهنئ بيراميدز

وقال رئيس الاتحاد الدولي عبر حساباته الرسمية:" خالص التهنئة لنادي بيراميدز بالفوز في الدور الأول ونحن في انتظاره في مواجهة الأهلي السعودي على لقب كأس القارات الثلاثة".

بيراميدز وأهلي جدة السعودي

وتأهل بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، وهي المباراة التي ستقام على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.