رياضة

يورتشيتش يطالب لاعبي بيراميدز بطي صفحة أوكلاند سيتي

يورتشيتش
طالب الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه بطي صفحة أوكلاند سيتي والتأهل للدور الثاني بكأس إنتركونتيننتال والتركيز فقط بمواجهة الدوري المقبلة.

موعد مباراة بيراميدز وزد إف سي في الدوري المصري 

ويلتقي فريقا بيراميدز وزد في الثامنة مساء بعد غد الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشدد مدرب بيراميدز علي ضرورة تحقيق الفوز أمام زد لتحسين وضع الفريق بجدول الدوري الذي يعد البطولة الأهم للفريق في الوقت الحالي لاسيما أن لديهم دفعة معنوية جيدة بالتأهل بإنتركونتيننتال.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي 

 وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

بيراميدز وأهلي جدة السعودي 

وتأهل بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، وهي المباراة التي ستقام على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 17 سبتمبر 2025
المقاولون ضد فاركو - 5 مساء - ستاد المقاولون

الجونة ضد بتروجيت - 8 مساء - ستاد خالد بشارة

المصري ضد غزل المحلة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد

الخميس 18 سبتمبر 2025

الاسماعيلى ضد الزمالك - 5 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت ضد إنبي - 5 مساء - ستاد القاهرة

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد زد - 8 مساء - ستاد 30 يونيو

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - ستاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- ستاد القاهرة

البنك الأهلي - راحة

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة 

1- الزمالك 13 نقطة
2- المصري 11 نقطة 
3- وادي دجلة 10 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
5- مودرن سبورت 10 نقاط
6- زد 9 نقاط
7- إنبي 9 نقاط
8- بتروجيت 9 نقاط
9- غزل المحلة 8 نقاط
10- بيراميدز 8 نقاط
11- حرس الحدود 8 نقاط
12- طلائع الجيش 8 نقاط
13- البنك الأهلي 7 نقاط
14- سموحة 7 نقاط
15- الأهلي 6 نقاط
16- الجونة 6 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- الإسماعيلي 4 نقاط
19- المقاولون العرب 3 نقاط
20- فاركو نقطتان
21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

