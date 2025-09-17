الأربعاء 17 سبتمبر 2025
رياضة

بسبب خسارة صدارة الدوري، تعليمات صارمة من الكوكي للاعبي المصري قبل مواجهة المحلة

نبيل الكوكي، فيتو
نبيل الكوكي، فيتو

حذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي  لاعبيه من عدم تحقيق الفوز اليوم علي غزل المحلة في الدوري المصري  .

وشدد على أنه لا بديل عن الفوز من أجل استعادة القمة تحسبا لسقوط الزمالك المتصدر.

كما حذر الكوكي لاعبي المصري من تكرار أخطاء مباراة الزمالك الأخيرة والتي هزم خلالها بثلاثية.

 

موعد مباراة المصري وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

 يلتقي فريق المصري البوسعيدي  ضد غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، علي ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز 

ورفض نبيل الكوكي المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية بعد الهزيمة من الزمالك بالدوري، وبدأ التدريبات الأحد الماضي بالقاهرة، نظرا لانشغال ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد في استقبال العديد من الفعاليات الخاصة بالأكاديمية خلال الفترة الحالية.

وخاض المصري مرانه الختامي أمس على استاد السويس الجديد

الزمالك والمصري 

وخاض المصري مساء السبت مباراته بالجولة السادسة من الدوري أمام نظيره فريق الزمالك، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

ترتيب المصري وغزل المحلة

يحتل فريق المصري الترتيب الثاني بجدول الدوري برصيد 11 نقطة في حين يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 8 نقاط

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

 

الأربعاء 17 سبتمبر 2025
المقاولون ضد فاركو - 5 مساء - ستاد المقاولون

الجونة ضد بتروجيت - 8 مساء - ستاد خالد بشارة

المصري ضد غزل المحلة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد

الخميس 18 سبتمبر 2025

الاسماعيلى ضد الزمالك - 5 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت ضد إنبي - 5 مساء - ستاد القاهرة

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد زد - 8 مساء - ستاد 30 يونيو

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - ستاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- ستاد القاهرة

البنك الأهلي - راحة

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة 

1- الزمالك 13 نقطة
2- المصري 11 نقطة 
3- وادي دجلة 10 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
5- مودرن سبورت 10 نقاط
6- زد 9 نقاط
7- إنبي 9 نقاط
8- بتروجيت 9 نقاط
9- غزل المحلة 8 نقاط
10- بيراميدز 8 نقاط
11- حرس الحدود 8 نقاط
12- طلائع الجيش 8 نقاط
13- البنك الأهلي 7 نقاط
14- سموحة 7 نقاط
15- الأهلي 6 نقاط
16- الجونة 6 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- الإسماعيلي 4 نقاط
19- المقاولون العرب 3 نقاط
20- فاركو نقطتان
21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

