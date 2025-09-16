مباريات الأهلي أمام علي ماهر قبل موقعة الجمعة بالدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهته المرتقبة أمام الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري المقرر لها الجمعة القادم.

وحرص علي ماهر على مشاهدة لقاءات الأهلي الخمسة بالدوري المصري، وآخرهم مواجهة إنبي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وركز مدرب سيراميكا على أخطاء لاعبي الأهلي والمساحات بين صفوفه لاستغلالها خلال مواجهة الفريقين في الدوري، وأيضا نقاط القوة بالفريق الأحمر.

وجمع لاعب الأهلي السابق أهم تلك اللقطات لعرضها على لاعبي سيراميكا لشرع كيفية استغلالها بشكل إيجابي في الملعب.

موعد مباراة الأهلي وسبراميكا في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المقاولون ضد فاركو - 5 مساء - ستاد المقاولون

الجونة ضد بتروجيت - 8 مساء - ستاد خالد بشارة

المصري ضد غزل المحلة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد

الخميس 18 سبتمبر 2025

الاسماعيلى ضد الزمالك - 5 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت ضد إنبي - 5 مساء - ستاد القاهرة

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد زد - 8 مساء - ستاد 30 يونيو

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - ستاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- ستاد القاهرة

البنك الأهلي - راحة

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

