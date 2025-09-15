الإثنين 15 سبتمبر 2025
بعد التأهل بكأس انتركونتيننتال، موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الإطاحة بفريق أوكلاند سيتي والتأهل للدور الثاني بالبطولة.

موعد مباراة بيراميدز وزد إف سي في الدوري المصري 

ويلتقي فريقا بيراميدز وزد في الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي 

 وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة

بيراميدز وأهلي جدة السعودي 

وتأهل بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، وهي المباراة التي ستقام على ملعب الإنماء في مدينة جدة بالسعودية.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز


الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المقاولون ضد فاركو - 5 مساء - ستاد المقاولون

الجونة ضد بتروجيت - 8 مساء - ستاد خالد بشارة

المصري ضد غزل المحلة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد

الخميس 18 سبتمبر 2025

الاسماعيلى ضد الزمالك - 5 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت ضد إنبي - 5 مساء - ستاد القاهرة

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد زد - 8 مساء - ستاد 30 يونيو

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - ستاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- ستاد القاهرة

البنك الأهلي - راحة

 

