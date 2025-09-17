أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

كشفت قناة "صدى البلد" أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي قرر الاستثمار بأمواله في نادي الزمالك.

المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة (فيديو)

مثُل الشاب الأمريكي تايلر روبينسون المتهم باغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك أمام المحكمة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء.

ما بين رسالة تحذير وطمأنة، الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر المتوقعة

طقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر التي المتوقعة في طقس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، على جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.

ترامب يقرر قيادة مفاوضات التسوية بين روسيا وأوكرانيا بنفسه

في خطوة غير تقليدية تحمل دلالات كثيرة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقود بنفسه مفاوضات التسوية بين موسكو وكييف، متجاوزًا القنوات الدبلوماسية المعتادة، في محاولة لوضع حد لحرب تستنزف الطرفين منذ أكثر من عامين.

اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، اجتماعها السادس خلال 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة.

أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن إصابة إمام عاشور نجم النادي الأهلي بـ"فيروس A" الأمر الذي أثار قلقا كبيرا بين جماهير القلعة الحمراء.

لقطات مروعة، الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة تقل نازحين من مدينة غزة (فيديو)

تحولت رحلة نزوح إلى فاجعة، الثلاثاء في غزة، بعدما استهدفت طائرات إسرائيلية سيارة تقل عائلة تحاول الفرار من القصف غربي المدينة.

غرف الفندق حُجزت بالكامل، موعد وتفاصيل حفل الزفاف الأسطوري لـ سيلينا جوميز

كشفت تقارير جديدة تفاصيل حفل زفاف الفنانة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز وخطيبها الفنان بيني بلانكو المقرر إقامته هذا الشهر في ولاية كاليفورنيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بأبطال أوروبا

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في بطولتي الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، أبرزها ليفربول ضد أتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ ضد تشيلسي.

أنت بتضر بلدك، ترامب يوبخ صحفيا أستراليا سأله كيف يمارس أنشطة تجارية وهو رئيس (فيديو)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحفيا أستراليا بعد أن طرح سؤالا بشأن ممارسة الأعمال التجارية من قبله كرئيس دولة.

هتافات وشتيمة ضد وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في حفل المغنية شيري ميمون (فيديو)

أثارت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، "عاصفة" من الاحتجاجات والفوضى في قاعة الثقافة بمدينة "روش هاعين" خلال حفل للمغنية شيري ميمون مساء الثلاثاء.

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

قررت الجهات المختصة، حبس أيمن حامد سليمان المعروف إعلاميا بـ"مستريح البيض والمزارع" على ذمة التحقيقات.

قبل لقائه الملك تشارلز، صورة لـ ترامب مع جيفري إبستين على جدار قصر ويندسور (فيديو)

ظهرت صور ضوئية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بالاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي على جدار قصر ويندسور في بريطانيا قبيل زيارة ترامب للقصر.

