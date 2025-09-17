الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لقطات مروعة، الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة تقل نازحين من مدينة غزة (فيديو)

الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة تقل نازحين

تحولت رحلة نزوح إلى فاجعة، الثلاثاء في غزة، بعدما استهدفت طائرات إسرائيلية سيارة تقل عائلة تحاول الفرار من القصف غربي المدينة.


وتواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة أمس الثلاثاء، لتسجل حصيلة ثقيلة من الضحايا بلغت 108 شهداء خلال الساعات الممتدة من منتصف الليل حتى الحادية عشرة مساء، إلى جانب عشرات الجرحى.

ومن بين الشهداء 93 فلسطينيا في مناطق شمال قطاع غزة التي تتعرض لـهجوم اسرائيلي بري واسع.

وفي ساعات مساء الثلاثاء، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة بعلوشة قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وإصابة عدد من المدنيين.

وفي حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، استشهد  فلسطيني بقصف استهدف المنطقة، كما تعرضت أبراج سكنية ومحيط وزارة التربية والتعليم لغارات جوية مكثفة.

كما طال القصف برج الظافر 5 قرب وزارة التربية والتعليم.

وقصفت طائرات مسيّرة إسرائيلية خزانات المياه ومولد الكهرباء في مستشفى الرنتيسي للأطفال بحي النصر غرب مدينة غزة، في خطوة أثارت قلقا واسعا على سلامة الطواقم الطبية والمرضى، لا سيما الأطفال.

في وقت متأخر من الليل، استشهد طفل برصاص إسرائيلي في منطقة بئر 22 بمواصي خانيونس جنوبي القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرات إسرائيلية الغارات الاسرائيلية قطاع غزة

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بأبطال أوروبا

غرف الفندق حُجزت بالكامل، موعد وتفاصيل حفل الزفاف الأسطوري لـ سيلينا جوميز

لقطات مروعة، الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة تقل نازحين من مدينة غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، ارتفاع صنفين وانخفاض الزبدية

مبلغ "يقسم الوسط"، عقوبة ترويج شائعات عن جودة مياه الشرب في تعديلات القانون

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads