لقطات مروعة، الطيران الإسرائيلي يستهدف سيارة تقل نازحين من مدينة غزة (فيديو)

تحولت رحلة نزوح إلى فاجعة، الثلاثاء في غزة، بعدما استهدفت طائرات إسرائيلية سيارة تقل عائلة تحاول الفرار من القصف غربي المدينة.



وتواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة أمس الثلاثاء، لتسجل حصيلة ثقيلة من الضحايا بلغت 108 شهداء خلال الساعات الممتدة من منتصف الليل حتى الحادية عشرة مساء، إلى جانب عشرات الجرحى.

طلب الجيش من الأهالي في مدينة غزة النزوح قسرًا نحو الجنوب، فقامت إحدى العائلات بجمع احتياجاتها في مركبة، وفي طريق نزوحها قصف الجيش المركبة وقتل خمسة من الأطفال والنساء داخلها.



لا تريد النزوح تُقتل، وإن نزحت تُقتل. pic.twitter.com/3dRD49T6u2 — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 16, 2025

ومن بين الشهداء 93 فلسطينيا في مناطق شمال قطاع غزة التي تتعرض لـهجوم اسرائيلي بري واسع.

وفي ساعات مساء الثلاثاء، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة بعلوشة قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وإصابة عدد من المدنيين.

وفي حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، استشهد فلسطيني بقصف استهدف المنطقة، كما تعرضت أبراج سكنية ومحيط وزارة التربية والتعليم لغارات جوية مكثفة.

كما طال القصف برج الظافر 5 قرب وزارة التربية والتعليم.

وقصفت طائرات مسيّرة إسرائيلية خزانات المياه ومولد الكهرباء في مستشفى الرنتيسي للأطفال بحي النصر غرب مدينة غزة، في خطوة أثارت قلقا واسعا على سلامة الطواقم الطبية والمرضى، لا سيما الأطفال.

في وقت متأخر من الليل، استشهد طفل برصاص إسرائيلي في منطقة بئر 22 بمواصي خانيونس جنوبي القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.