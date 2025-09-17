اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، اجتماعها السادس خلال 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة.

توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة

كشف استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، أن التصدعات في سوق العمل تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن ينفذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، أولها خفض متوقع خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة

يشير متوسط آراء المشاركين في الاستطلاع لإجراء خفضين بحلول نهاية العام، بينما يتوقع أكثر من 40% من المشاركين ثلاثة تخفيضات، ومن بين من توقعوا خفضين، انقسمت الآراء بشكل متساوٍ تقريبًا حول توقيت الخفض الثاني، بين أكتوبر وديسمبر.

العقود الآجلة لفائدة التمويل

يميل المستثمرون إلى ترجيح سيناريو خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، إذ تعكس العقود الآجلة لفائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي هذا الاحتمال بشكل شبه كامل.

كما يتوقع نحو 90% من المشاركين أن يغير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لجهة بيانهم الصادر بعد الاجتماع لتؤكد اهتماما أكبر بمخاطر سوق العمل.

وسيصدر البيان الجديد اليوم الأربعاء، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد نصف ساعة.

مخاطر تحقيق هدف "الفيدرالي"

كتب جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى "آي إن جي" (ING)، في تعليقاته: "مخاطر تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج، المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، تتجه حاليًا نحو التركيز على سوق العمل كأولوية أكبر".

أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعها في يوليو إلى أن سوق العمل ما زالت "قوية"، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة شككت في هذا الرأي.

انقسام في "الفيدرالي" بسبب الفائدة

يتوقع اقتصاديون أن يواجه باول لجنة منقسمة اليوم الأربعاء، مع إمكانية تسجيل اعتراضات على جانبي الخفض المتوقع بربع نقطة مئوية.

وترجح أعداد كبيرة من المشاركين أن يعارض عضوا مجلس إدارة "الفيدرالي" ميشيل بومان وكريستوفر والر القرار، مفضلين خفضا بنصف نقطة مئوية، بعدما صوتا لصالح خفض مماثل في يوليو حين أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.

كما يتوقع عدد مماثل أن يعارض ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لصالح خفض أكبر إذا ما تم تأكيد تعيينه كعضو في الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع.

وفي المقابل، يعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأوفر حظا للتصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة.

