الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2025

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، اجتماعها السادس خلال 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة.

توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة 

كشف استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، أن التصدعات في سوق العمل تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن ينفذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، أولها خفض متوقع خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة 

يشير متوسط آراء المشاركين في الاستطلاع لإجراء خفضين بحلول نهاية العام، بينما يتوقع أكثر من 40% من المشاركين ثلاثة تخفيضات، ومن بين من توقعوا خفضين، انقسمت الآراء بشكل متساوٍ تقريبًا حول توقيت الخفض الثاني، بين أكتوبر وديسمبر.

العقود الآجلة لفائدة التمويل

يميل المستثمرون إلى ترجيح سيناريو خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، إذ تعكس العقود الآجلة لفائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي هذا الاحتمال بشكل شبه كامل.

كما يتوقع نحو 90% من المشاركين أن يغير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لجهة بيانهم الصادر بعد الاجتماع لتؤكد اهتماما أكبر بمخاطر سوق العمل.

وسيصدر البيان الجديد اليوم الأربعاء، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد نصف ساعة.

مخاطر تحقيق هدف "الفيدرالي"

كتب جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين لدى "آي إن جي" (ING)، في تعليقاته: "مخاطر تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج، المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، تتجه حاليًا نحو التركيز على سوق العمل كأولوية أكبر".

أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعها في يوليو إلى أن سوق العمل ما زالت "قوية"، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة شككت في هذا الرأي. 

انقسام في "الفيدرالي" بسبب الفائدة 

يتوقع اقتصاديون أن يواجه باول لجنة منقسمة اليوم الأربعاء، مع إمكانية تسجيل اعتراضات على جانبي الخفض المتوقع بربع نقطة مئوية. 

وترجح أعداد كبيرة من المشاركين أن يعارض عضوا مجلس إدارة "الفيدرالي" ميشيل بومان وكريستوفر والر القرار، مفضلين خفضا بنصف نقطة مئوية، بعدما صوتا لصالح خفض مماثل في يوليو حين أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.

كما يتوقع عدد مماثل أن يعارض ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لصالح خفض أكبر إذا ما تم تأكيد تعيينه كعضو في الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع.

سعر النحاس يهبط من أعلى مستوى في 15 شهرا قبل قرار الفيدرالي

كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على عقود الخيارات والأسهم وصناديق المؤشرات؟

وفي المقابل، يعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأوفر حظا للتصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيدرالي أسعار الفائدة مصير أسعار الفائدة توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة الفائدة الأمريكية

مواد متعلقة

الدولار يهبط وسط ترقب الأسواق لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

عشية بحث سعر الفائدة، تعيين مستشار لترامب عضوا بالاحتياطي الفيدرالي وبقاء ليزا كوك في منصبها

الأكثر قراءة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يحقق فوزا صعبا أمام فياريال بهدف نظيف

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads