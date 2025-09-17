الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أنت بتضر بلدك، ترامب يوبخ صحفيا أستراليا سأله كيف يمارس أنشطة تجارية وهو رئيس (فيديو)

ترامب
ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحفيا أستراليا بعد أن طرح سؤالا بشأن ممارسة الأعمال التجارية من قبله كرئيس دولة.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق "المواجهة غير متوقعة" في حديقة البيت الأبيض، الثلاثاء، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصحفي الأسترالي.


وطرح الصحفي جون لايونس، الذي يعمل في هيئة البث الأسترالية "أي بي سي"، سؤالا خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، ما إذا كان ملائما بالنسبة لرئيس دولة أن يمارس أعمالا تجارية.

ليرد ترامب: "من أين أنت؟".

فأجابه الصحفي: "أستراليا".

ليوبخه الرئيس الأمريكي قائلاً: "برأيي أنت تضر أستراليا بشدة الآن. زعيمك سيأتي لرؤيتي قريباً وسأخبره أنك تكلمت معي بنبرة سيئة"، وذلك في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

فاعتذر الصحفي من الرئيس الأمريكي، إلا أن ترامب رد عليه بالقول: "اصمت".

 

 

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وأفادت قناة "أي بي سي" الأسترالية بأنه قد يلتقي بالرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة.

