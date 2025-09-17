الأربعاء 17 سبتمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بأبطال أوروبا

ليفربول الإنجليزي،
ليفربول الإنجليزي، فيتو

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في بطولتي الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، أبرزها ليفربول ضد أتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ ضد تشيلسي.

الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب ضد فاركو - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1

المصري ضد غزل المحلة - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 1

الجونة ضد بتروجت - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 2

بايرن ميونيخ يواجه تشيلسي، فيتو
بايرن ميونيخ يواجه تشيلسي، فيتو

دوري أبطال أوروبا 

أولمبياكوس ضد نادي بافوس - الساعة 7:45 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

سلافيا براج ضد جليمنت - الساعة 7:45 مساء - قناة بى إن سبورت 4 HD 

باريس سان جيرمان ضد أتالانتا - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

بايرت ميونيخ ضد تشيلسي - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 4 HD 

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

أياكس أمستردام ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 5 HD

 

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2


الأهلي ضد الخالدية - 07:00 مساءً  - بي إن سبورتس 2 HD. 


الوصل ضد الاستقلال - 07:00 مساءً  - بي إن سبورتس 5 HD. 


⁠ ⁠النصر ضد استقلال دوشنبة - 9:15  مساء - بي إن سبورتس 2 HD. 


المحرق ضد الوحدات - 9:15  مساء - بي إن سبورتس 6 HD. 

