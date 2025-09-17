الأربعاء 17 سبتمبر 2025
قبل لقائه الملك تشارلز، صورة لـ ترامب مع جيفري إبستين على جدار قصر ويندسور (فيديو)

قصر ويندسور في بريطانيا
قصر ويندسور في بريطانيا

ظهرت صور ضوئية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بالاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي على جدار قصر ويندسور في بريطانيا قبيل زيارة ترامب للقصر.
 

وأعلنت شرطة لندن عن توقيف 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في عرض الصور على جدار القصر، مساء الثلاثاء.

وعرض النشطاء المحتجون على زيارة ترامب أيضا صورا لمقتطفات من المقالات الصحفية حول صداقته مع إبستين، وكذلك صورة لرجل الأعمال الأمريكي مع شقيق الملك البريطاني تشارلز الثالث، الأمير أندرو.

وقد وصل ترامب بزيارة رسمية إلى بريطانيا يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستقبله العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث في قصر ويندسور، يوم الأربعاء 17 سبتمبر، ثم سيجري ترامب مباحثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر الخميس.

