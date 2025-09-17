قبل لقائه الملك تشارلز، صورة لـ ترامب مع جيفري إبستين على جدار قصر ويندسور (فيديو)

ظهرت صور ضوئية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بالاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي على جدار قصر ويندسور في بريطانيا قبيل زيارة ترامب للقصر.



4 arrested after Windsor Castle LIT UP with images of Trump and Epstein



Trump arrives at Windsor tomorrow pic.twitter.com/p5a2tQBodv — RT (@RT_com) September 16, 2025

وأعلنت شرطة لندن عن توقيف 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في عرض الصور على جدار القصر، مساء الثلاثاء.

وعرض النشطاء المحتجون على زيارة ترامب أيضا صورا لمقتطفات من المقالات الصحفية حول صداقته مع إبستين، وكذلك صورة لرجل الأعمال الأمريكي مع شقيق الملك البريطاني تشارلز الثالث، الأمير أندرو.

وقد وصل ترامب بزيارة رسمية إلى بريطانيا يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستقبله العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث في قصر ويندسور، يوم الأربعاء 17 سبتمبر، ثم سيجري ترامب مباحثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر الخميس.

