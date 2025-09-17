غرف الفندق حُجزت بالكامل، موعد وتفاصيل حفل الزفاف الأسطوري لـ سيلينا جوميز

كشفت تقارير جديدة تفاصيل حفل زفاف الفنانة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز وخطيبها الفنان بيني بلانكو المقرر إقامته هذا الشهر في ولاية كاليفورنيا.



وقالت صحيفة "ذا صن"، سيحتفل لثنائي بزفافهما في مدينة "سانتا باربرا" الساحلية يوم 27 سبتمبر.

كما ذكرت الصحيفة أن الضيوف سيقيمون في فندق "إل إنكانتو" القريب طوال عطلة نهاية الأسبوع التي ستقام فيها مراسم الزفاف.

ويُقال إن جميع الغرف التي تبلغ تكلفتها 3,500 دولار في الليلة قد حُجزت بالكامل في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر.

وأضاف مصدر مطلع للصحيفة: "سيتم اصطحاب جميع الضيوف وتوصيلهم إلى الموقع دون أن يعرفوا وجهتهم مسبقا..الجميع متحمسون للغاية على الرغم من الغموض، وهم يعلمون أن الوقت سيكون ممتعًا بشكل مذهل".

ومن الواضح أن حفل الزفاف المرتقب بات وشيكا، حيث أقامت المغنية صاحبة أغنية "Love You Like a Love Song" مؤخرا حفل توديع العزوبية في كابو سان لوكاس بالمكسيك.

واحتفلت جوميز، البالغة من العمر 33 عاما، مع صديقاتها المقربات منذ فترة طويلة راكيل ستيفنز، آشلي كوك، وكورتني لوبيز على متن يخت.

من جانبه، أقام بلانكو، البالغ من العمر 37 عاما، حفل توديع عزوبية في فيلا تبلغ تكلفتها 25,000 دولار في الليلة في لاس فيجاس، وفقا لموقع "تي إم زي" (TMZ).

وكان المنتج الموسيقي قد عرض الزواج على نجمة البوب في ديسمبر 2024 بعد علاقة استمرت لأكثر من عام.

وعلقت نجمة مسلسل "Only Murders in the Building" على سلسلة من الصور التي استعرضت فيها خاتمها الماسي: "الأبدية تبدأ الآن".

وكتبت صديقة جوميز المقربة، تايلور سويفت، تحت المنشور أنها ستكون "فتاة الزهور".لم يتم تأكيد حضورها في حفل الزفاف، ولكن من المتوقع أن تكون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.